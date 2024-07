Руски военен хеликоптер се разби в Калужка област, екипажът му загина

Р уски военен хеликоптер Ми-28 се разби в Калужка област югозападно от Москва, а екипажът му загина, съобщи Ройтерс, позовавайки се на руската новинарска агенция Интерфакс.

A #Russian Mi-28 military helicopter has crashed in the Kaluga region southwest of Moscow, killing its crew, the Interfax news agency says, citing Russia’s defense ministry.https://t.co/ZmW48XUwmK