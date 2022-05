Руски милиардер: Русия ме принуди да продам банката си заради изказване за войната

Р уският милиардер Олег Тинков заяви, че е бил принуден да продаде банката си само за частица от истинската ѝ стойност заради критиките си срещу войната на Москва в Украйна, предаде ДПА.

"Не можех да обсъждам цената. Беше като заложническа ситуация: приемаш каквото ти се предлага. Не можех да преговарям", описа той продажбата в интервю за "Ню Йорк таймс", което днес влезе във водещите заглавия на новините в Русия.

Той си наел охрана, защото приятели с връзки в руското разузнаване, му казали, че Кремъл искал да го убие, съобщава милиардерът, който от няколко години живее в чужбина. Според Тинков администрацията в Кремъл също така е заплашила мениджмънта на основаната от него "Тинкофф Банк", че финансовата институция ще бъде национализирана, ако не прекъсне връзките си с Тинков.

Businessman Oleg #Tinkov said that he was forced to sell his stake in Tinkoff Bank for 3% of the market value due to his criticism of the war in #Ukraine.



Oleg Tinkov has sold 35% of shares to Interros of Vladimir Potanin. The deal was approved by the Central Bank. pic.twitter.com/A2jrfDPG9A