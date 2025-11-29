Руски дронове удариха Киев, жилищен блок гори

П ри руска атака с дронове и ракети срещу Киев тази сутрин беше убит един човек и 11 бяха ранени, а експлозии и падащи отломки от дронове предизвикаха пожари, предаде Ройтерс, като се позова на официални представители.

Това беше втората атака срещу украинската столица през последните четири дни. Седем души бяха убити във вторник, когато руските сили атакуваха с голям брой дронове и ракети.

Поредна нощ на страх и разрушения, какво става в Киев

Ръководителят на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко заяви, че са били нанесени удари на шест места в столицата, като са били засегнати жилищни сгради.

Quite the night here in Kyiv. For hours now, Russian has been pounding the Ukrainian capital with drones, cruise missiles and, now, Kinzhal ballistic missiles. Haven’t slept a single minute so far, as detonations from air defense and incoming ordnance rarely let up: pic.twitter.com/l8sIuisRA8 — Guillaume Ptak (@guillaume_ptak) November 29, 2025

Военната администрация каза, че тялото на един жител е било извадено от развалините на жилищна сграда, в която избухнал пожар. От същата сграда е било спасено едно дете.

Русия с мощна атака срещу Киев с дронове и ракети

Кметът Виталий Кличко заяви, че ударите са предизвикали пожар в долните етажи на висока жилищна сграда западно от центъра на града. Друг пожар е избухнал в централната част на столицата, но е бил бързо овладян.

На публикувани в интернет снимки се вижда най-малко една обхваната от пламъци жилищна сграда и спасителни екипи, работещи около повредени сгради.