Руската ПВО свали самолета на популярен блогър край Москва, обърка го с дрон

П опулярен руски инфлуенсър е бил убит от отклонилата се противовъздушна отбрана на Владимир Путин, след като самолетът му бил объркан с украински дрон, съобщава английското издание „Сън“.

Авиационният блогър Павел Кошкин и неговият спътник Вадим М. са били разстреляни, докато летели с малък самолет в Московска област при сериозна грешка от страна на Кремъл.

И двамата са били намерени мъртви в останките край Коломна, само на 3 километра от изключително чувствителен руски завод за ракети, произвеждащ смъртоносните „Искандер“, използвани в Украйна. Отломки от произведения в Чехия самолет Alto NG показват, че те са били атакувани с бойни глави от зенитно-ракетна система Tor, според анализатори.

Силен взрив и „кълбо от син дим“ в небето са били съобщени от местен жител. Официални лица съобщават, че 27 камикадзе дрона са били свалени край Москва през нощта.

Но друг авиационен блогър, Игор Волков, написа онлайн: „Свален… Павел винаги летеше правилно – с всички необходими формалности, включен транспондер, подаден летателен план“. Волков, който е базиран във Франция, разкритикува „глупостта и некомпетентността на военните“.

Il blogger russo Pavel Koshkin, un influencer e appassionato di aviazione che stava volando con un amico, è stato colpito da un sistema di difesa aerea Tor. pic.twitter.com/m11hnhaoLV — Soldato Biancaneve (@Filippo__Rossi) March 22, 2026

Той твърди, че войниците са били „изтощени“ от дроновете и че „просто са натиснали бутон“, без да се замислят втори път. „И сега двама души ги няма“, оплаква той. Волков добави, че покойният инфлуенсър е имал „работещи камери на борда“, но е „сигурен, че никой никога няма да види тези записи“.

Самолетът е имал на борда „балистична парашутна система“ – авариен спасителен парашут, предназначен да спусне целия самолет безопасно на земята. Той се задейства чрез изстрелване на малка ракета, която много бързо извлича парашута.

Но на мястото на катастрофата материалът на парашута е бил намерен в заплетено състояние, което показва ниска височина или късно активиране на системата.

Самолетът е паднал близо до река Ока.

Официалните лица заявиха, че самолет с регистрационен номер RA-3401G е катастрофирал, като е убил двама души, но не уточниха причината. Няма официален коментар дали руската противовъздушна отбрана е виновна за трагедията.

Това се случва след като популярен прорежимен блогър, подкрепящ Путин, внезапно се обърна срещу руския лидер – призовавайки за оставката му и свалянето на режима му. В безпрецедентен ход, 42-годишният Илия Ремесло отправи остра критика към деспота – настоявайки Путин да бъде изправен пред съд като военнопрестъпник.

Публикацията на влиятелния Z-блогър, озаглавена „Пет причини защо спрях да подкрепям Владимир Путин“, предизвика шок в цялата страна. В текста си Ремесло прогнозира, че диктаторът ще бъде свален през 2026 г.

Той също така обвини руския президент, че е изпратил безброй войници в „месомелачката“ на войната в Украйна, сринал е икономиката и е ограничил достъпа до интернет. В манифеста му се казва: „Владимир Путин не е легитимен президент. Владимир Путин трябва да подаде оставка и да бъде съден като военнопрестъпник и крадец“.

Обикновено защитник на Кремъл, изненадващият обрат на Ремесло пред почти 100 000 негови последователи предизвика масово объркване в Русия и разклати параноичния режим.

Това се случва на фона на съобщения, че параноичният Путин ограничава публичните си изяви след убийството на аятолах Хаменей в Иран. Смята се, че той се укрива след смъртта на Хаменей, както и след залавянето на венецуелския диктатор Мадуро от Доналд Тръмп.