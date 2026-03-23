Свят

Руската ПВО свали самолета на популярен блогър край Москва, обърка го с дрон

Авиационният блогър Павел Кошкин и неговият спътник Вадим М. са били разстреляни, докато летели с малък самолет в Московска област при сериозна грешка от страна на Кремъл

23 март 2026, 17:23
П опулярен руски инфлуенсър е бил убит от отклонилата се противовъздушна отбрана на Владимир Путин, след като самолетът му бил объркан с украински дрон, съобщава английското издание „Сън“.

Авиационният блогър Павел Кошкин и неговият спътник Вадим М. са били разстреляни, докато летели с малък самолет в Московска област при сериозна грешка от страна на Кремъл.

И двамата са били намерени мъртви в останките край Коломна, само на 3 километра от изключително чувствителен руски завод за ракети, произвеждащ смъртоносните „Искандер“, използвани в Украйна. Отломки от произведения в Чехия самолет Alto NG показват, че те са били атакувани с бойни глави от зенитно-ракетна система Tor, според анализатори.

Силен взрив и „кълбо от син дим“ в небето са били съобщени от местен жител. Официални лица съобщават, че 27 камикадзе дрона са били свалени край Москва през нощта.

Но друг авиационен блогър, Игор Волков, написа онлайн: „Свален… Павел винаги летеше правилно – с всички необходими формалности, включен транспондер, подаден летателен план“. Волков, който е базиран във Франция, разкритикува „глупостта и некомпетентността на военните“.

Той твърди, че войниците са били „изтощени“ от дроновете и че „просто са натиснали бутон“, без да се замислят втори път. „И сега двама души ги няма“, оплаква той. Волков добави, че покойният инфлуенсър е имал „работещи камери на борда“, но е „сигурен, че никой никога няма да види тези записи“.

Самолетът е имал на борда „балистична парашутна система“ – авариен спасителен парашут, предназначен да спусне целия самолет безопасно на земята. Той се задейства чрез изстрелване на малка ракета, която много бързо извлича парашута.

Но на мястото на катастрофата материалът на парашута е бил намерен в заплетено състояние, което показва ниска височина или късно активиране на системата.

Самолетът е паднал близо до река Ока.

Официалните лица заявиха, че самолет с регистрационен номер RA-3401G е катастрофирал, като е убил двама души, но не уточниха причината. Няма официален коментар дали руската противовъздушна отбрана е виновна за трагедията.

Това се случва след като популярен прорежимен блогър, подкрепящ Путин, внезапно се обърна срещу руския лидер – призовавайки за оставката му и свалянето на режима му. В безпрецедентен ход, 42-годишният Илия Ремесло отправи остра критика към деспота – настоявайки Путин да бъде изправен пред съд като военнопрестъпник.

Публикацията на влиятелния Z-блогър, озаглавена „Пет причини защо спрях да подкрепям Владимир Путин“, предизвика шок в цялата страна. В текста си Ремесло прогнозира, че диктаторът ще бъде свален през 2026 г.

Той също така обвини руския президент, че е изпратил безброй войници в „месомелачката“ на войната в Украйна, сринал е икономиката и е ограничил достъпа до интернет. В манифеста му се казва: „Владимир Путин не е легитимен президент. Владимир Путин трябва да подаде оставка и да бъде съден като военнопрестъпник и крадец“.

Обикновено защитник на Кремъл, изненадващият обрат на Ремесло пред почти 100 000 негови последователи предизвика масово объркване в Русия и разклати параноичния режим.

Това се случва на фона на съобщения, че параноичният Путин ограничава публичните си изяви след убийството на аятолах Хаменей в Иран. Смята се, че той се укрива след смъртта на Хаменей, както и след залавянето на венецуелския диктатор Мадуро от Доналд Тръмп.

Източник: The Sun    
17 случая на морбили са регистрирани в област Враца

17 случая на морбили са регистрирани в област Враца

Руската ПВО свали самолета на популярен блогър край Москва, обърка го с дрон

Руската ПВО свали самолета на популярен блогър край Москва, обърка го с дрон

МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете!

МВнР към българите в Близкия изток: Незабавно напуснете!

Почина собственикът на Only fans Леонид Радвински

Почина собственикът на Only fans Леонид Радвински

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Войната в Близкия изток е блокирала хиляди луксозни коли на малък остров

Войната в Близкия изток е блокирала хиляди луксозни коли на малък остров

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 1 ден
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 1 ден
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 1 ден
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 1 ден
Последни новини

Вечер на адреналин, блясък и мощни коли: Palms Bеt в сърцето на FAST & FURIOUS ‘26

Вечер на адреналин, блясък и мощни коли: Palms Bеt в сърцето на FAST & FURIOUS ‘26

Любопитно Преди 24 минути

Гостите бяха посрещнати от впечатляваща автомобилна селекция, която още с пристигането зададе настроението на вечерта

,

Три язовира у нас преливат, други девет са почти пълни

България Преди 29 минути

Язовир „Асеновец", „Пчелина" и „Панчарево" са достигнали максималния си капацитет, а от министерството започнаха контролирано изпускане на водоемите „Студена", „Тракиец" и „Ахелой"

Кели Озбърн се раздели с годеника си Сид Уилсън

Кели Озбърн се раздели с годеника си Сид Уилсън

Свят Преди 58 минути

Двойката тихомълком е прекратила годежа си само седем месеца след като 49-годишният музикант от Slipknot предложи брак на Кели

,

Самолетоносачът "Джералд Форд" акостира във военноморската база "Суда" на остров Крит

Свят Преди 1 час

Плавателният съд участва във военните действия срещу Иран

Системата BG-ALERT е била активирана 89 пъти през 2025 г.

Системата BG-ALERT е била активирана 89 пъти през 2025 г.

България Преди 1 час

МВР отбелязва, че е необходимо пълноценно оползотворяване на възможностите ѝ

След думите на Тръмп за мирни преговори: Сериозен спад на цените на петрола

След думите на Тръмп за мирни преговори: Сериозен спад на цените на петрола

Свят Преди 1 час

Какво иска тя и какво иска той от една телевизионна вечер - и как Arena Select ги среща по средата

Какво иска тя и какво иска той от една телевизионна вечер - и как Arena Select ги среща по средата

Любопитно Преди 1 час

,

Снежен капан в Турция: Над 100 населени места са без достъп заради виелици

Свят Преди 1 час

Лошото време е довело до сериозни затруднения в придвижването

.

Москва предупреди за ядрен риск в Иран и отрече „сделка“ с Вашингтон за данни

Свят Преди 2 часа

Дмитрий Песков призова за незабавно дипломатическо решение и определи като „фалшиво съобщение“ информацията, че Москва е предложила на САЩ размяна на разузнавателни данни за Киев и Техеран

Сатанинско проклятие и слухове за обезглавяване: Истината за ужасяващия край на Джейн Мансфийлд

Сатанинско проклятие и слухове за обезглавяване: Истината за ужасяващия край на Джейн Мансфийлд

Свят Преди 2 часа

Погрешно се смята, че Джейн Мансфийлд е починала, когато е била обезглавена при фатална автомобилна катастрофа през юни 1967 г., но истината е още по-зловеща - и много по-тъжна

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“: Един загинал и ранен при сблъсък на бус и ТИР

Тежка катастрофа на АМ „Тракия“: Един загинал и ранен при сблъсък на бус и ТИР

България Преди 2 часа

Лавров предупреди: Войната срещу Иран се разпространява към Каспийско море

Лавров предупреди: Войната срещу Иран се разпространява към Каспийско море

Свят Преди 2 часа

Москва изрази сериозно безпокойство от атаките срещу иранската ядрена инфраструктура и предупреди за „неприемливи рискове“ за сигурността и околната среда при евентуален удар по АЕЦ „Бушер“

.

Кой ще е следващият шеф на ООН и ще бъде ли за първи път жена

Свят Преди 2 часа

Надпреварата за нов генерален секретар на ООН започна официално. Докато Рафаел Гроси, Мишел Бачелет и Ребека Гринспан водят в прогнозите, светът чака да разбере дали най-високият дипломатически пост най-после ще бъде зает от жена

,

Парадокс във Видин: Избирателите са с 10 000 повече от жителите

България Преди 2 часа

Оповестените данни от изборната комисия са предварителни и служат за ориентир в колко секции да има машини за гласуване

Какво е "хентай" – анимираното порно, което стана най-търсената категория за 2024 и 2025 г.

Какво е "хентай" – анимираното порно, което стана най-търсената категория за 2024 и 2025 г.

Любопитно Преди 3 часа

Самата дума е съкращение от японското „хентай сейоку“, което буквално се превежда като „перверзия“

Тайното послание на принцеса Кейт към кралица Камила

Тайното послание на принцеса Кейт към кралица Камила

Любопитно Преди 3 часа

Кралят поведе кралското семейство в посрещането на игерийския президент Бола Ахмед Тинубу и съпругата му, първата дама Олуреми Тинубу в Уиндзор, завършвайки с бляскав държавен банкет, на който монархът вдигна сърдечен тост

Всичко от днес

От мрежата

Колко дълго продължава бременността при кучетата?

dogsandcats.bg

Ларингит при кучетата: симптоми и лечение

dogsandcats.bg
1

Кое растение "поема" вода 20 пъти, колкото теглото си

sinoptik.bg
1

Сняг в края на март

sinoptik.bg

Слухове за бременност: Рая Пеева и Явор Бахаров в очакване на първото си дете

Edna.bg

Зендая и Том Холанд хванати за ръце след горещите слухове за тайната сватба

Edna.bg

НА ЖИВО: Янтра - Фратрия, съставите

Gong.bg

Реал Мадрид посочи джентълмена в отбора

Gong.bg

Три язовира у нас преливат

Nova.bg

МВнР: Всички българи незабавно да напуснат зоната на конфликта в Близкия изток

Nova.bg