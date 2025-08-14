Свят

Русия забрани „Репортери без граници“

Определянето като „нежелана“ криминализира организацията и излага нейните служители на риск от преследване

14 август 2025, 21:42
Русия забрани „Репортери без граници“
Източник: iStock/GettyImages

Р усия включи организацията „Репортери без граници“ (RSF) в списъка си с „нежелателни“ организации, с което на практика забранява на медийния наблюдател да действа в страната. Това сочи регистърът на министерството на правосъдието в Москва.

Съгласно спорен закон, приет през 2015 г., но рядко използван преди офанзивата срещу Украйна, Русия може да забрани чуждестранни организации, считани за заплаха за националната сигурност.

Русия се опитва да блокира WhatsApp

Определянето като „нежелана“ криминализира организацията и излага нейните служители на риск от преследване, предаде АФП.

Кремъл засили десетилетните си репресии срещу независимите медии, след като изпрати войски в Украйна през 2022 г., налагайки строги закони за цензура, които ефективно забраняват критиката към армията.

RSF, със седалище във Франция, редовно осъжда атаките срещу свободата на изразяване и помага на преследваните журналисти.

Само миналия месец руски съд осъди на 12 години затвор журналист и бивш доброволец на покойния опозиционен лидер Алексей Навални, чиито организации са обявени за „екстремистки“ в Русия.

„Репортери без граници“ описаха нейното лишаване от свобода като „символ на репресиите на Кремъл срещу независимите гласове“ и призоваха за нейното освобождаване, както и за освобождаването на всички журналисти, задържани в Русия.

Путин наложи драконовска цензура в Русия

Списъкът с „нежелани“ организации, поддържан от Министерството на правосъдието, включва около 250 организации, сред които „Амнести Интернешънъл“, „Грийнпийс“ и Йейлския университет.

В него фигурират и групи, контролирани от лица, отдавна осмивани от руските власти, сред които унгарският милиардер Джордж Сорос и руският магнат Михаил Ходорковски, който се противопостави на президента Владимир Путин.

Източник: БГНЕС    
Русия Репортери без граници
Последвайте ни
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Четири самолета излетяха от Москва за Аляска

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Съдът в РС Македония се зае с ключов документ с България

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Ужас, четири тела бяха извадени от Сена

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

Почина тонрежисьорът Иван Иванов

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Volkswagen заключва конски сили зад платен абонамент

Volkswagen заключва конски сили зад платен абонамент

carmarket.bg
Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц
Ексклузивно

Зеленски договори пет принципа за Украйна с Тръмп, Макрон и Мерц

Преди 1 ден
Рекордни наводнения в столицата на Аляска
Ексклузивно

Рекордни наводнения в столицата на Аляска

Преди 23 часа
САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна
Ексклузивно

САЩ и Русия обсъдили израелски вариант за Украйна

Преди 1 ден
ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна
Ексклузивно

ООН: Рекорден брой цивилни убити и ранени в Украйна

Преди 23 часа

Виц на деня

– Иванчо, какъв ще станеш, когато пораснеш? – Щастлив!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

Шофьор заспа зад волана и блъсна 4 коли във Варна

България Преди 1 час

Веднага са му били взети проби за алкохол и наркотици, които са били отрицателни

От днес и Белоградчик минава на воден режим

От днес и Белоградчик минава на воден режим

България Преди 1 час

Започват поетапно монтиране на водомери в къщите на кв. "Карловица"

Жертва и ранен в челна катастрофа край Раковски

Жертва и ранен в челна катастрофа край Раковски

България Преди 4 часа

Движението се отклонява през селата Стряма и Момино село към Раковск

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

КЕВР започва проверка на ВиК дружества

България Преди 4 часа

След задълбочено проучване на всички факти и обстоятелства работна група ще изготви доклад

Разбиха наркомафия в Пловдив

Разбиха наркомафия в Пловдив

България Преди 5 часа

Привлечени са като обвиняеми шестима мъже

Пощенска банка и Националното представителство на студентските съвети подписаха споразумение за сътрудничество

Пощенска банка и Националното представителство на студентските съвети подписаха споразумение за сътрудничество

Любопитно Преди 5 часа

 

„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

„Да върви по дяволите“ - Хънтър Байдън отхвърля заплахата на Мелания Тръмп за $1 млрд.

Свят Преди 5 часа

Мелания Тръмп и Хънтър Байдън в правна война след взривоопасни твърдения за връзка с Джефри Епстийн

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

Заплашилият самолета за Лондон, подавал сигнали за атентати в София и Пловдив

България Преди 5 часа

Установява се дали има психически отклонения

Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест

Петимата от „Хелс Ейнджълс” остават под домашен арест

България Преди 5 часа

Емил Йорданов - Черния и Мирослав Пашов - Пашата отрекоха да са лидери на престъпна група

Огромно задръстване на АМ "Тракия" заради горящ камион

Огромно задръстване на АМ "Тракия" заради горящ камион

България Преди 6 часа

В посока София движението се осъществява в изпреварващата лента

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

Мъж почина в болница в Стара Загора, след като буйства на автогарата

България Преди 6 часа

Образувано е следствено дело под надзора на Окръжната прокуратура

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Жестоки сблъсъци в Сърбия, десетки ранени полицаи и демонстранти

Свят Преди 6 часа

Офисът на СПП в Нови Сад беше подпален

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Бременната Риана блести с бижута за 150 000 долара

Любопитно Преди 7 часа

Звездата съчета достъпното си облекло със злато, рубини и диаманти

Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани

Химическо замърсяване в болница в Лондон, 150 души са евакуирани

Свят Преди 7 часа

Евакуирани са били хората от мазето и партерния етаж на болницата

Путин оценява усилията на САЩ за Украйна

Путин оценява усилията на САЩ за Украйна

Свят Преди 7 часа

"САЩ полагат достатъчно енергични и искрени усилия за решение на украинската криза", заяви руският държавен глава

Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ

Зеленски: 1,5 млрд. долара е получила Украйна от европейски съюзници за оръжия от САЩ

Свят Преди 8 часа

Според държавния глава новият финансов план, наречен "Списък с първостепенните нужди на Украйна", "наистина укрепва" украинската отбрана

Всичко от днес

От мрежата

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg

12 прекрасни породи черни котки, които искате да вземете у дома

dogsandcats.bg
1

Спасиха бедстваща дива коза в Родопите

sinoptik.bg
1

Япония подобри националния си температурен рекорд за жега

sinoptik.bg

Принц Уилям ненавиждал чичо си, защото бил груб с Кейт

Edna.bg

Анистън за развода с Брад Пит: Беше ужасно

Edna.bg

Ужас! Брутален фал и червен картон на Арда - Кауно Жалгирис

Gong.bg

Втори червен картон на двубоя между Арда и Кауно Жалгирис

Gong.bg

В рамките на час: Четири руски самолета излетяха за Аляска

Nova.bg

Тръмп смята, че мирни преговори между Путин и Зеленски са възможни (ВИДЕО)

Nova.bg