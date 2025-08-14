Русия забрани „Репортери без граници“

Р усия включи организацията „Репортери без граници“ (RSF) в списъка си с „нежелателни“ организации, с което на практика забранява на медийния наблюдател да действа в страната. Това сочи регистърът на министерството на правосъдието в Москва.

Съгласно спорен закон, приет през 2015 г., но рядко използван преди офанзивата срещу Украйна, Русия може да забрани чуждестранни организации, считани за заплаха за националната сигурност.

Русия се опитва да блокира WhatsApp

Определянето като „нежелана“ криминализира организацията и излага нейните служители на риск от преследване, предаде АФП.

Кремъл засили десетилетните си репресии срещу независимите медии, след като изпрати войски в Украйна през 2022 г., налагайки строги закони за цензура, които ефективно забраняват критиката към армията.

RSF, със седалище във Франция, редовно осъжда атаките срещу свободата на изразяване и помага на преследваните журналисти.

Само миналия месец руски съд осъди на 12 години затвор журналист и бивш доброволец на покойния опозиционен лидер Алексей Навални, чиито организации са обявени за „екстремистки“ в Русия.

„Репортери без граници“ описаха нейното лишаване от свобода като „символ на репресиите на Кремъл срещу независимите гласове“ и призоваха за нейното освобождаване, както и за освобождаването на всички журналисти, задържани в Русия.

Путин наложи драконовска цензура в Русия

Списъкът с „нежелани“ организации, поддържан от Министерството на правосъдието, включва около 250 организации, сред които „Амнести Интернешънъл“, „Грийнпийс“ и Йейлския университет.

В него фигурират и групи, контролирани от лица, отдавна осмивани от руските власти, сред които унгарският милиардер Джордж Сорос и руският магнат Михаил Ходорковски, който се противопостави на президента Владимир Путин.