Телата на 120 украински и руски войници бяха репатрирани

У крайна и Русия са си разменили телата на повече от 120 загинали войници, съобщи ДПА, позовавайки се на официални източници и от двете страни.

Украйна е получила обратно телата на 99 загинали войници, съобщи днес на профила си в „Телеграм“ Координационният щаб по въпросите на военнопленниците в Киев. От тях 77 са били убити в Донецка, 20 в Запорожка и двама в Харковска област.

На свой ред Русия е получила телата на 23 военни, съобщи руският новинарски сайт РБК, цитирайки депутата от Държавната дума Шамсаил Саралиев.

Украйна се бори вече над две години с пълномащабната руска инвазия.

