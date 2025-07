Р уското Министерство на отбраната заяви, че е поело контрол над селището Новохацке в източната украинска област Донецк и е победило силите на Киев в няколко други района на Суми, Харков и Николаев, съобщава Newsweek.

Последните постижения идват, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп определи на Москва 50-дневен краен срок за сключване на мир,

в противен случай ще въведе по-задълбочени санкции срещу руската икономика, включително наказателни вторично мита за търговските ѝ партньори.

🚨BREAKING: Trump just announced his big "major announcement" is that he'll impose nearly 100% tariffs on Russia if Putin doesn't agree on a deal with Ukraine in 50 days.



Putin must be laughing his ass off, considering Trump’s track record of not keeping his imposed tariffs. pic.twitter.com/4TbkV6mM06