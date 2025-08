Русия се отказва от мораториума за разполагането на ракети с малък и среден обсег

Р усия повече не се смята за обвързана с мораториума за разполагането на ракети със среден и малък обсег, обяви днес руското Министерство на външните работи, цитирано от Ройтерс. Условията за спазването на този едностранен мораториум вече ги няма, посочи ведомството, цитирано от ТАСС.

САЩ се оттеглиха от Договора за ликвидиране на ракетите със среден и по-малък обсег през 2019 г. Тогава Русия заяви, че няма да разполага подобни оръжия, стига Вашингтон да не го прави.

