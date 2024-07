Русия обещава "военен" отговор на хиперзвуковите ракети на САЩ в Европа

Р уски официален представител обеща "военен отговор", след като САЩ обявиха, че в бъдеще могат да разположат повече стратегически оръжия в Европа, включително хиперзвукови ракети, каквито разработват в момента.

Сергей Рябков, заместник-министър на външните работи на Русия, отговарящ за връзките със САЩ, неразпространението на оръжия и контрола над въоръженията, отправи предупреждението в кулоарите на 10-ия парламентарен форум на БРИКС в Санкт Петербург, съобщи държавната информационна агенция ТАСС в четвъртък.

"Ще разработим военен отговор на новата заплаха спокойно, с хладнокръвие", каза руският дипломат.

Той говори, след като на срещата на върха на военния алианс на НАТО във Вашингтон САЩ и Германия заявиха, че от 2026 г. САЩ ще разположат в Германия ракети с по-голям обсег на действие.

Връзките между Вашингтон и Москва стават все по-обтегнати заради решението на руския президент Владимир Путин да започне пълномащабна инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Руски официални лица и гости по руската държавна телевизия редовно призовават за удари на американска земя заради помощта и оръжията, предоставени от администрацията на Байдън на Киев.

