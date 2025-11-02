Свят

Украйна изпрати специални части в Покровск, за да спре руския щурм

Покровск, наричан „вратата към Донецк“, е ключов логистичен център за украинската армия и основна цел на руските сили повече от година

2 ноември 2025, 16:57
Украйна изпрати специални части в Покровск, за да спре руския щурм
Източник: БТА

У крайна е разположила специални сили в източния град Покровск, за да отблъсне мащабна руска атака, включваща хиляди войници, съобщи главнокомандващият украинската армия генерал Олександър Сирски.

Битката за стратегически важния град се засилва на фона на руски дронови и ракетни удари, извършени през нощта, при които загинаха шестима души, включително две деца, а десетки хиляди домакинства останаха без ток.

По думите на омбудсмана Дмитро Лубинец, децата – момчета на 11 и 14 години – са сред жертвите. Москва не коментира официално, но продължава да отрича, че напада цивилни цели.

Покровск, наричан „вратата към Донецк“, е ключов логистичен център за украинската армия и основна цел на руските сили повече от година. Според Киев около 200 руски войници са пробили отбранителните линии в града, а други настъпват от юг и изток в клещообразно движение, съобщи Институтът за изследване на войната (ISW).

Преди войната Покровск е имал около 60 000 жители, но сега е почти напълно разрушен и обезлюден.

Сирски заяви в събота, че е наредил „консолидирани групи от специални части“ да действат в града.
„Държим Покровск,“ написа той в социалните мрежи.

Според украинската платформа DeepState, която проследява фронтовата линия чрез спътникови изображения, руските войски контролират малка част в южния сектор на града, докато останалите райони остават оспорвани.

Сирски подчерта, че Покровск не е обкръжен, но е под натиск от „вражеска групировка, наброяваща хиляди бойци“.

„Продължава комплексна операция за унищожаване и изтласкване на противника от Покровск,“ каза той, добавяйки, че се полагат усилия за поддържане на снабдителните линии и че руските части се опитват „да проникнат в жилищни зони и да прекъснат нашата логистика“. 

Източник: БГНЕС    
Покровск Руска атака Украйна Специални сили Източна Украйна Война Донецк Цивилни жертви Олександър Сирски Логистичен център
