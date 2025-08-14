Свят

Как Путин кара ученици да разработват дронове

Разследванията на независими журналисти сочат, че руски ученици се използват за разработката и производството на дронове

14 август 2025, 06:32
Как Путин кара ученици да разработват дронове
Източник: Getty

Р азследванията на независими журналисти сочат, че руски ученици се използват за разработката и производството на дронове - например в Елабуга, Татарстан, съобщи Deutsche Welle.

Във фабриката в град Елабуга, Татарстан, на смяна се произвеждат до 1000 дрона, информира руски телевизионен канал, който е под контрола на министерството на отбраната.

Произведените там дронове са копия на иранските "Шахед", чийто руски еквивалент се нарича "Геран-2".

В тяхното изготвяне са включени и възпитаниците на едно местно професионално училище. А който откаже да участва, е заплашен от изключване, информират руски независими журналисти. При това Елабуга не е единственият пример за участието на руски младежи в производството на оръжие.

Дори 15-годишни са замесени

Както може да се установи от видео, публикувано в Ютюб, руските деца представят на научни състезания под патронажа на военното министерство свои разработки на части за дронове. Независимата журналистка Татяна Ашуркевич разказва, че на децата се дава възможност да работят в лаборатории - при положение че имат съгласието на родителите си. А за успешните си нови разработки получавали и заплащане. Ашуркевич работи заедно с разследващия журналист Христо Грозев с намерението да разкрият как с помощта на научни състезания се привличат деца за разработки на дронове.

Първоначално на децата се предлага да участват в безобидна компютърна игра. Целта: защита от кибернасекоми от чужда планета. След това учениците се привличат към разработването на бойни дронове. "Едно от момчетата, с които говорих, е на 15. Той е разработил дрон камикадзе за руската армия. Задачата му била да намали разходите от 800 000 рубли, колкото са сега, на 150 000 рубли", разказва Ашуркевич.

На базата на разследванията си журналистката допълва, че учениците не само трябвала да разработват дронове, а и да разясняват на военнослужещите как се обслужват те.

НАТО като основен враг

Доказателство за подхода към учениците се открива и в друго видео - от научно-военно състезание, проведено преди две години в Новосибирск. Нищо не е оставено на случайността - задачата да мотивира участниците има генерал Александър Певцов от руската армия. "Искам да пожелая на нашето младо поколение най-вече следното - не се страхувайте да мечтаете, да разработвате нови проекти, бъдете креативни. Тъй като не е тайна: в Украйна ние се сражаваме срещу НАТО - най-коварния и високотехнологичен враг."

Детският труд е забранен от конвенции на ООН. Същевременно руските фабрики за производство на дронове са легитимна военна цел за украинската армия. Фабриката в Елабуга също неколкократно е била атакувана от украински дронове.

"Децата участват активно"

Разследванията на живеещите в изгнание сътрудници на руската информационна агенция "Инсайдър" обаче за пореден път разкриват как руското ръководство въвлича младите във войната срещу Украйна - чрез патриотичното и военното възпитание, което често стига до пряко участие. "Децата участват активно в разработката на компоненти за различни дронове", казва един от включените тийнейджъри. "Познавам много хора, които проектират за големите фирми компоненти за безпилотни летателни апарати."

Владимир Путин отправи призива Русия да увеличи производството на дронове, които се превръщат във все по-важна част от войната на Русия срещу Украйна. Но битката с дронове на фронта се променя постоянно, тъй като двете страни разработват нови технологии, на базата на които дроновете могат летят по-надалеч и да заобикалят системите за въздушна защита. Затова Русия издирва сред младите най-острите умове, които могат да подкрепят тези усилия.

Източник: Deutsche Welle    
Руски ученици Производство на дронове Елабуга Война в Украйна Детски труд Независими журналисти Руско военно министерство Принуда Военно-патриотично възпитание
