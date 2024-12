Путин: Приятелството между Индия и Русия е по-високо от най-високата планина

И ндийският министърът на отбраната Раджнат Сингх се срещна днес с руския президент Владимир Путин в Москва, като двамата лидери отбелязаха, че партньорството между Индия и Русия има огромен потенциал и съвместните усилия ще проправят път към "забележителни резултати", предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

"Приятелството между нашите страни е по-високо от най-високата планина и по-дълбоко от най-дълбокия океан", заяви Сингх, цитиран от пресцентъра на индийското министерство на отбраната.

Putin met with India's Defense Minister Rajnath Singh in the Kremlin, ahead of the latter's expected visit to India. pic.twitter.com/PTTdQG1gOM

Той подчерта пред Путин, че Индия винаги е подкрепяла своите руски приятели и ще продължи да го прави и в бъдеще.

Сингх също така предаде топлите поздрави на премиера Нарендра Моди към руския президент.

"Раджнат Сингх обсъди различни въпроси на двустранното сътрудничество в областта на отбраната", пише още в изявлението на индийското министерство на отбраната.

"Двамата лидери изразиха мнение, че партньорството между двете страни притежава огромен потенциал и съвместните усилия ще проправят път към забележителни резултати", допълва ведомството.

Defence Minister Rajnath Singh conveyed to Russian President Vladimir Putin that India has always supported its Russian friends and will continue to do so in the future, an Indian readout of the meeting stated.https://t.co/o1M2nd3Men