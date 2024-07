Русия губи „най-добрите в света“ танкове на Путин с десетки

З агубите на руския танк, за който Владимир Путин се похвали, че е „най-добрият в света“, достигнаха трицифрено число от пълномащабното нахлуване в Украйна, съобщава "Нюзуик".

Танкът Т-90М „Прорыв“ (Пробив) се смята за най-модерната руска машина от семейството на Т-90 и се счита за основен конкурент на танковете M1 Abrams на американската армия, доставяни от Вашингтон на Киев.

Руските медии хвалят характеристиките на Т-90М, които включват по-мощен двигател, модернизиран купол и многоцелеви прицел за нощни операции.

This is how we like our Russian tanks! As destroyed by 🇺🇦heroes in Kharkiv region.

pic.twitter.com/fIglKQnStG