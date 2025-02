Румънският "Пригожин": наемникът, който е готвил преврат?

К ъм 20 часа на 1 февруари 2025 година общо 288 румънски граждани кацат на летището „Анри Коанда" в Букурещ. Всички те са наемници, евакуирани от зоната на конфликта около град Гома в Демократична република Конго (ДРК) след международни преговори. Мъжете са преминали през множество контроли, а вероятно са били разпитвани и от румънските тайни служби, съобщи Deutsche Welle.

Наемниците на „румънския Пригожин"

Пристигналите са членове на групировката на Хорациу Потра. 55-годишният мъж е наричан „румънският Пригожин", но не само заради външната прилика с него. Още от 1990-те години Потра работи като водач на наемници в африкански и арабски страни. В края на 2024 г. той отново привлече вниманието към себе си с това, че е близък до крайнодесния победител в първия тур на президентските избори в Румъния Калин Джорджеску. Румънските власти твърдят, че заедно с него Потра е готвел преврат. Сега наяве излизат все повече детайли за съмнителната му дейност.

Твърди се, че по време на скорошните военни сблъсъци в Демократична република Конго много от хората на Потра са били заловени от така наречената М23, известна конгоанска милиция от етническата група тутси. В социалните медии се разпространяват видеоклипове, на които се вижда как наемниците са били транспортирани от източния конгоански град Гома в Руанда. Пътуването им обратно до Румъния пък е организирано от мисия на ООН в региона. Румънското външно министерство също е участвало в мисията, но говорител на министерството отказа да даде повече подробности пред ДВ.

#DRCongo 🇨🇩: a total of 288 Romanian mercenaries surrendered to #Rwanda following their crossing of the border from #Goma, which is now under #M23 control.



It is estimated that around 800 Romanians are active within the DRC, hired by the government to maintain security. pic.twitter.com/oag0ZPINca