Роман Полански е изправен пред дело за клевета по секс скандал

Ф ренско-полският режисьор Роман Полански ще бъде съден във Франция днес по обвинения, че е оклеветил британски актьор, който го е обвинил в сексуално насилие през 80-те години.

90-годишният режисьор е издирван в САЩ заради изнасилването на 13-годишно момиче през 1977 г. и е изправен пред няколко други обвинения в предполагаемо сексуално посегателство, датиращи от десетилетия и с изтекъл давностен срок.

Director Roman Polanski goes on trial for defamation https://t.co/AcPLUwZskn

Режисьорът, чиято дълга кариера включва наградените с "Оскар" филми "Бебето на Розмари", "Китайски квартал" и "Пианистът", бяга в Европа през 1978 г.

Адвокатите на Полански заявиха, че той няма да се яви в съда. Очаква се обвинителката му, 56-годишната Шарлот Люис, да присъства, съобщи "Гардиън".

През 2010 г. Люис обвини Полански, че я е нападнал сексуално "по най-лошия възможен начин" през 1983 г., когато е била на 16-годишна възраст в Париж за кастинг. Тя се снима във филма му "Пирати" от 1986 г.

Режисьорът, който е роден във Франция, заяви, че това е "отвратителна лъжа" в разговор със списание Paris Match през 2019 г.

По време на интервюто той вади копие от статия от 1999 г. в News of the World, в която Люис казва: "Бях очарован от него и исках да бъда негова любовница".

Люис, която посочи, че приписваните ѝ цитати не са точни, подаде жалба за клевета, което доведе до автоматично обвинение срещу Полански съгласно френското законодателство.

Roman Polanski tried in France for alleged defamation of British actor https://t.co/Bs2K6fTLKs