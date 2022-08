Актьорът Роджър Мозли почина след автомобилна катастрофа

Е дна от най-ярките звезди на легендарния сериал "Магнум“ – Роджър Мозли, почина на 83 години след автомобилна катастрофа, съобщи дъщерята на актьора, цитирана от ЮПИ, предаде БТА.

Actor Roger E. Mosley, best known for his role as the helicopter pilot Theodore “TC” Calvin on the 1980s hit show “Magnum, P.I.,” died Sunday, his daughter announced. He was 83. https://t.co/uuJ7F6wNPW