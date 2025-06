Напрежение в Лос Анджелис след акции срещу имигранти

П олицаи с оборудване за борба с безредиците влязоха снощи в конфронтация с протестиращи в центъра на американския град Лос Анджелис, щата Калифорния, в края на ден на федерални акции срещу имигранти, при които десетки хора в целия град бяха задържани, съобщи Ройтерс.

Видеозапис на Ройтерс показа полицаи, подредени по улица в центъра на Лос Анджелис, като в ръцете си държат палки и пушки със сълзотворен газ, изправени срещу демонстранти, след като властите наредиха на тълпите протестиращи да се разпръснат на свечеряване.

В началото на конфронтацията някои протестиращи хвърляха парчета бетон към полицаите, а полицията отговори със залпове със сълзотворен газ и лютив спрей.

Полицаите използваха и заслепяващи и шокови боеприпаси. Не е ясно дали е имало незабавни арести.

Говорителят на полицията на Лос Анджелис Дрейк Мадисън заяви пред Ройтерс, че полицията на място е обявила събирането за незаконно, което означава, че тези, които не успеят да напуснат района, подлежат на арест.

По-рано през деня телевизионни кадри показаха колони от необозначени военни автомобили и микробуси, натоварени с униформени федерални агенти, които преминават през улиците на Лос Анджелис като част от операцията срещу имигрантите.

Агентите на имиграционната и митническата служба на САЩ се насочиха към няколко обекта, включително магазин в квартала Уетлейк, магазин за дрехи и склад за дрехи в южната част на Лос Анджелис, съобщи новинарската мрежа Лос Анджелис Сити Нюз Сървис (Си Ен Ес/CNS).

