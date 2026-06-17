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Малък самолет катастрофира върху магистрала в Тексас

Машината е избухнала в пламъци след удара, а спасители са разбивали кабината, за да извадят хората от нея

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 08:27
Малък самолет катастрофира върху магистрала в Тексас
Източник: iStock Photos/Getty Images

М алък самолет катастрофира върху магистрала в южната част на американския щат Тексас, предизвиквайки мащабна спасителна операция и временно затваряне на пътния участък.

Инцидентът е станал малко след 22:00 часа местно време в района на град Ларедо. По първоначална информация машината е паднала върху платното за движение, а секунди след удара е била обхваната от пламъци.

На място незабавно са били изпратени екипи на пожарната, полицията и спешната помощ. Спасителите са се насочили към останките на самолета, за да достигнат до хората на борда и да ги изведат от горящата машина.

Към момента властите не съобщават колко души са пътували в самолета и какво е състоянието им. Не е ясно и дали има тежко пострадали или жертви сред намиралите се на борда.

Засега няма данни за пострадали сред шофьорите и пътниците в автомобилите, които са се движили по магистралата по време на катастрофата. Въпреки това, като предпазна мярка, пътният участък е бил затворен и в двете посоки, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието.

Разпространени в социалните мрежи и интернет видеокадри показват самолета, спрял странично до предпазната мантинела. На записите се вижда как спасители разбиват прозорец на пилотската кабина, за да достигнат до хората вътре и да ги евакуират от обхванатата от огън машина.

Предстои разследващите органи да установят причините за катастрофата. Все още не е известно дали инцидентът е резултат от техническа неизправност, неблагоприятни условия или друга извънредна ситуация по време на полета.

Федералните авиационни власти и местните служби са започнали разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около поредния авиационен инцидент в Съединените щати. Очаква се повече информация да бъде оповестена след приключването на първоначалните огледи и събирането на данни от мястото на катастрофата.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Пламен Йотински    
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