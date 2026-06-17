Малък самолет катастрофира върху магистрала в Тексас

М алък самолет катастрофира върху магистрала в южната част на американския щат Тексас, предизвиквайки мащабна спасителна операция и временно затваряне на пътния участък.

Инцидентът е станал малко след 22:00 часа местно време в района на град Ларедо. По първоначална информация машината е паднала върху платното за движение, а секунди след удара е била обхваната от пламъци.

#Entérate Un #CessnaCitationLatitude (#N523QS) de #Netjets, proveniente de San José del Cabo, sufrió un #accidente durante la fase final de su aproximación al Aeropuerto de #Laredo, #Texas.



Imágenes que circulan redes sociales, muestran el lugar del siniestro y la reacción de… pic.twitter.com/sveMTVKUvz — EnElAire (@Enel_Aire) June 17, 2026

На място незабавно са били изпратени екипи на пожарната, полицията и спешната помощ. Спасителите са се насочили към останките на самолета, за да достигнат до хората на борда и да ги изведат от горящата машина.

Към момента властите не съобщават колко души са пътували в самолета и какво е състоянието им. Не е ясно и дали има тежко пострадали или жертви сред намиралите се на борда.

Засега няма данни за пострадали сред шофьорите и пътниците в автомобилите, които са се движили по магистралата по време на катастрофата. Въпреки това, като предпазна мярка, пътният участък е бил затворен и в двете посоки, докато продължават спасителните действия и огледът на местопроизшествието.

Разпространени в социалните мрежи и интернет видеокадри показват самолета, спрял странично до предпазната мантинела. На записите се вижда как спасители разбиват прозорец на пилотската кабина, за да достигнат до хората вътре и да ги евакуират от обхванатата от огън машина.

🚨Aeronave jet bimotor Cessna Citation Latitude accidentada esta noche en KLRD. pic.twitter.com/BJEqUtqCks — AeroRadioGrinch (@radio_grinch) June 17, 2026

Предстои разследващите органи да установят причините за катастрофата. Все още не е известно дали инцидентът е резултат от техническа неизправност, неблагоприятни условия или друга извънредна ситуация по време на полета.

⚠️🚨 Reportan caída de una aeronave en #Laredo, #Texas ✈️



Los primeros reportes indican que el incidente ocurrió en las inmediaciones del Loop 20 por la milla.



Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas involucradas ni las posibles causas del accidente pic.twitter.com/81Lyq0k9O5 — Yo te informo MEXICO (@MexicoInformo) June 17, 2026

Федералните авиационни власти и местните служби са започнали разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около поредния авиационен инцидент в Съединените щати. Очаква се повече информация да бъде оповестена след приключването на първоначалните огледи и събирането на данни от мястото на катастрофата.