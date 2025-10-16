Свят

Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара

Бракът на двойката се разпадна през 2015 г., след като Чей призна, че е станал баща на дете от любовницата си

16 октомври 2025, 11:23
Разводът на века между магнат и президентска дъщеря за милиард долара
Източник: Getty Images

В ърховният съд на Южна Корея отмени решението на по-долна инстанция, което задължаваше милиардера Чей Те-уон да плати на бившата си съпруга рекордна издръжка от 1,38 трилиона вона (1 милиард долара), в случай, наречен от местните медии „разводът на века“. Позовавайки се на грешка в изчислението, което увеличило стойността на активите на двойката, съдът разпореди делото да бъде преразгледано.

Случаят привлече вниманието на Южна Корея, тъй като Чей ръководи мощния конгломерат SK Group, докато бившата му съпруга Ро Со-йонг е дъщеря на бивш президент. Бракът им се разпадна през 2015 г., след като Чей призна, че е станал баща на дете от любовницата си.

Изплащането на 1,38 трилиона вона беше решено от съд в столицата Сеул през 2024 г. По това време то се считаше за най-голямото споразумение при развод в историята на Южна Корея. Съдът заяви, че таен фонд от 30 милиарда вона, създаден от бащата на Ро, бившия президент Ро Те-у, е допринесъл за растежа на SK Group и може да се счита за неин принос към общите активи на двойката. След това Чей обжалва споразумението.

В четвъртък Върховният съд постанови, че този таен фонд „изглежда е произлязъл от подкупи, получени незаконно“ от бившия президент и следователно не може да се счита за част от активите на двойката. „Смятам, че е много важно, че Върховният съд ясно заяви, че е грешка да се признае това като принос към общата собственост на двойката“, каза адвокатът на Чей, Лий Дже-гън.

Въпреки това Върховният съд потвърди изплащането на издръжка от 2 милиарда вона за Ро (1 406 499,58 долара). Акциите на SK паднаха с 5,4% след решението в четвъртък, тъй като се смята, че то удължава правната битка на Чей с бившата му съпруга. Но в краткосрочен план анализаторите смятат, че сътресение в SK Group е малко вероятно, тъй катоЧей не е незабавно принуден да събира средства за споразумението при развода. Той контролира ключови дъщерни компании на групата. Бизнесите на SK обхващат секторите на телекомуникациите, енергетиката, фармацевтиката и полупроводниците.

Източник: ВВС    
Източник: ВВС
