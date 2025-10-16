Свят

Рекорден брой смъртоносни нападения от мечки в Япония

16 октомври 2025, 13:54
Рекорден брой смъртоносни нападения от мечки в Япония
Източник: iStock

М ечки са убили рекорден брой хора в Япония тази година, съобщи Министерството на околната среда, точно когато беше съобщено за изчезването на още една вероятна жертва.

Недостигът на естествена храна като жълъди – причинен според експерти от климатичните промени – кара животните да навлизат все по-често в градовете, където населението застарява и намалява. По-топлото време също променя модела на хибернация на мечките, които в случая на кафявите мечки могат да достигнат половин тон и да надбягат човек.

Седем души са загинали от нападения на мечки през текущата година – най-високият брой от 2006 г., когато започва воденето на статистика, съобщи представител на министерството. Така е надминат предишният рекорд от пет смъртни случая, регистрирани през 2023–2024 г.

Над 100 души са пострадали с ухапвания и дълбоки наранявания от острите нокти на животните.

Рекордът беше достигнат, след като стана ясно, че мъж на около 70 години, открит мъртъв на 8 октомври в северния регион Ивате, е бил убит от мечка. Телевизия TV Iwate съобщи, че главата и торсът му са били отделени.

Два дни по-късно тялото на друг мъж на същата възраст беше намерено в гора, където е брал гъби, а няколко дни преди това в централната префектура Нагано бе открито тялото на 78-годишен мъж с множество следи от нокти. Причината за смъртта в последните два случая все още не е потвърдена. |

