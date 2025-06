Разкриха причината за срутването на покрива на клуб в Доминикана, отнело живота на 236 души

Ш окиращ правителствен доклад разкрива причините за трагичното срутване на покрива на нощния клуб Jet Set в Доминиканската република, при което по-рано тази година загинаха 236 души. Основната причина: „пълно пренебрегване на строителните норми и правилата за безопасност“.

Собствениците на клуба – брат и сестра, Антонио и Марибел Еспайлат – които бяха арестувани миналата седмица, са игнорирали очевидни предупредителни знаци и са извършили сериозни конструктивни промени без необходимите разрешителни. Те също така са отказали да отменят събитието на 8 април въпреки явните признаци на надвиснала опасност само часове преди инцидента, става ясно от доклада, цитиран от Dominican Today.

„Подсъдимата Марибел Еспайлат, въпреки че е била наясно с инцидент с падащи отломки часове преди срутването и след официално искане за прекратяване на дейността, отказва да спре събитието. Тя се позовава на отсъствието на подсъдимия Антонио Еспайлат Лопес и твърди, че партито не може да бъде отменено, като поставя икономическата изгода над сигурността и живота на хората“, се казва в документа на министерството.(

