Свят

Рапърът Young Bleed почина на 51 години след мозъчна аневризма

6 ноември 2025, 10:03
Рапърът Young Bleed почина на 51 години след мозъчна аневризма
Източник: iStock/Getty Images

Р апърът Young Bleed, известен с работата си с лейбъла No Limit Records, почина на 51-годишна възраст след мозъчна аневризма.

Новината беше съобщена от най-големия му син, Тай’Джи Рамон Клифтън, в емоционална публикация в Instagram в понеделник.

„Почивай в мир на най-голямата легенда, която познавам... Young Bleed!“, написа синът на покойния рапър. „Обичам те, татко, много, и определено ще ми липсваш... но оттук нататък ще нося факлата, аз те държа.“

„Радвам се, че си тръгна със стил!“, добави Клифтън, придружено от емотикони със сърца и пламъци. „Веднъж, единственият път.“

Клифтън сподели и видеоклип с надпис, че Young Bleed „е получил криле“ в събота, 1 ноември.

Синът на покойния изпълнител на хита „How Ya Do Dat“ заяви, че иска да сложи край на „фалшивите разкази“ около смъртта на баща си, включително разминаванията относно възрастта му.

По думите на Клифтън, баща му нямал сериозни здравословни проблеми, но кръвното му налягане „рязко се повишило“ по време на афтърпартито след концерта CashMoney vs. NoLimit Verzuz на ComplexCon в Лас Вегас на 25 октомври.

Той описа случилото се като „по-скоро естествено нещо“, разкривайки, че изпълнителят на „If I Could Change“ е колабирал вследствие на мозъчна аневризма, причинена от вътрешен кръвоизлив. След като бил поставен на вентилатор и прекарал седмица в интензивното отделение, авторът на „My Balls and My Word“ починал.

Клифтън потвърди, че страницата в GoFundMe, създадена за покриване на медицинските разходи на баща му, е автентична и че всички събрани средства ще бъдат използвани за погребението на рапъра.

„Нека запазим наследството му живо“, завърши той видеото си в Instagram.

Роден като Глен Клифтън-младши в Батън Руж, Луизиана, през юни 1974 г.,Young Bleed за първи път набира популярност през 1995 г., когато създава рап групата Concentration Camp заедно с C-Loc, Макс Минели, J-Von и Крис Хамилтън.

Две години по-късно изпълнителят постига национален пробив с хита „How Ya Do Dat“, първоначално издаден от C-Loc.

Мастър Пи, основателят на No Limit Records, ремиксира песента и я включва в саундтрака към своя филм от 1997 г. „I'm Bout It“. Парчето достига първо място в класациите за R&B/хип-хоп албуми на Billboard през 1998 г.

По това време Master P (истинско име Пърси Робърт Милър) помага наYoung Bleed да подпише договор с Priority Records.

В хода на над 30-годишната си кариера, Young Bleed издава още осем студийни албума, включително „My Own“, „Carleone's Vintage“ и „Once Upon a Time in Amedica“. Последният му проект – „Signs N' Wonders“ – излиза през ноември 2020 г.

В интервю през декември 2019 г. рапърът споделя за влиянията си и за уникалния си стил: „Като се връщам назад, всички се учим един от друг, на части, но аз винаги съм имал свой собствен стил – това ме караше да изглеждам толкова различен, защото исках да звуча като момчетата от радиото“, спомня си той.

„Трябваше да намеря своето място във времето и да се почувствам комфортно в тази зона“, добавяYoung Bleed. „По-скоро е въпрос на хора – семейството ми, общността, училището и всички, които ме вдъхновяваха да продължа.“

Източник: nypost.com    
Young Bleed Рапър Смърт Мозъчна аневризма No Limit Records
Последвайте ни
Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Ерика Кърк: Не успях да целуна Чарли преди смъртта му

Ерика Кърк: Не успях да целуна Чарли преди смъртта му

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Принц Уилям пред Христос Спасителя - емоционален поклон към Даяна

Принц Уилям пред Христос Спасителя - емоционален поклон към Даяна

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Toyota може да върне V8 двигателя в Land Cruiser 300

Toyota може да върне V8 двигателя в Land Cruiser 300

carmarket.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 4 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 3 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 3 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 2 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Свят Преди 12 минути

С четирите последни смъртни случая броят на починалите в Disney World от откриването му през 1971 г. вече е 69

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява

Свят Преди 15 минути

Нарушителят е арестуван

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Свят Преди 30 минути

Неочакваният възход на Мамдани, от мюсюлманин имигрант до кмет на Ню Йорк — предизвика глобален отзвук, прехвърляйки далеч отвъд пределите на градската политика.

<p>Япония и САЩ обединяват усилия, обявиха ключов стратегически ход</p>

Япония и САЩ започват съвместен добив на редкоземни метали от океанското дъно

Свят Преди 43 минути

Отстраненият Томи от “Игри на волята”: Не издържах на глада! (ВИДЕО)

Отстраненият Томи от “Игри на волята”: Не издържах на глада! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 44 минути

Археологическо откритие в Ахтопол разкрива нови факти за историята на Южното Черноморие

Археологическо откритие в Ахтопол разкрива нови факти за историята на Южното Черноморие

Любопитно Преди 55 минути

Проучванията се ръководят от директора на Националния исторически музей доц. д-р Бони Петрунова

ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026

ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026

България Преди 1 час

Това обяви в кулоарите на парламента депутатът Мартин Димитров

Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента

Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента

България Преди 1 час

Според прокуратурата обвиняемият е излъгал земеделски производител от района на Костинброд, че се налага да му извърши повторна проверка

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

България Преди 1 час

Времето за ваксинация е в момента, припомня професорът

<p>НАСА може да изпрати мисия до Марс още догодина</p>

Номинираният шеф на НАСА предложи мисия до Марс още догодина

Свят Преди 1 час

"Изглежда, че някои позволяват на политиката да застане на пътя на мисията на НАСА"

Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс

Експлозия и изтичане на амоняк в завод в Мисисипи предизвикаха евакуация на жители

Свят Преди 1 час

Няма съобщения за загинали или ранени

Меган Маркъл

Херцогиня Меган се завръща в киното, принц Хари я подкрепял

Любопитно Преди 1 час

Съпругата на убития мексикански кмет поема неговата длъжност

Съпругата на убития мексикански кмет поема неговата длъжност

Свят Преди 1 час

Гресия Кирос положи клетва, за да замести съпруга си Карлос Мансо като кмет на Уруапан

Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ

Разкриха какво е пренасял корабът, поразен от САЩ

Свят Преди 1 час

Някои правни експерти казват, че ударите може да нарушават международното право

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Папа Лъв XIV осъди "нечовешката" политика на Тръмп

Свят Преди 1 час

Всеки християнин в крайна сметка ще бъде съден по това как е посрещнал "чужденеца", заяви папата

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

ЕЛАНА Алтернативен Депозит: разумната стъпка към света на инвестициите

Любопитно Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

„Ако това е сън, не искам да се събуждам“ – любовното признание на Джим Къртис към Дженифър Анистън

Edna.bg

Маями с голям жест към Меси

Gong.bg

Възможно ли е? Меси може да заиграе до България

Gong.bg

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Nova.bg

Проф. Кантарджиев: През миналата седмица няма доказан случай на грип, пикът се очаква в края на януари

Nova.bg