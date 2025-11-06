Рапърът Young Bleed почина на 51 години след мозъчна аневризма

Р апърът Young Bleed, известен с работата си с лейбъла No Limit Records, почина на 51-годишна възраст след мозъчна аневризма.

Новината беше съобщена от най-големия му син, Тай’Джи Рамон Клифтън, в емоционална публикация в Instagram в понеделник.

„Почивай в мир на най-голямата легенда, която познавам... Young Bleed!“, написа синът на покойния рапър. „Обичам те, татко, много, и определено ще ми липсваш... но оттук нататък ще нося факлата, аз те държа.“

„Радвам се, че си тръгна със стил!“, добави Клифтън, придружено от емотикони със сърца и пламъци. „Веднъж, единственият път.“

Клифтън сподели и видеоклип с надпис, че Young Bleed „е получил криле“ в събота, 1 ноември.

Синът на покойния изпълнител на хита „How Ya Do Dat“ заяви, че иска да сложи край на „фалшивите разкази“ около смъртта на баща си, включително разминаванията относно възрастта му.

По думите на Клифтън, баща му нямал сериозни здравословни проблеми, но кръвното му налягане „рязко се повишило“ по време на афтърпартито след концерта CashMoney vs. NoLimit Verzuz на ComplexCon в Лас Вегас на 25 октомври.

Той описа случилото се като „по-скоро естествено нещо“, разкривайки, че изпълнителят на „If I Could Change“ е колабирал вследствие на мозъчна аневризма, причинена от вътрешен кръвоизлив. След като бил поставен на вентилатор и прекарал седмица в интензивното отделение, авторът на „My Balls and My Word“ починал.

Клифтън потвърди, че страницата в GoFundMe, създадена за покриване на медицинските разходи на баща му, е автентична и че всички събрани средства ще бъдат използвани за погребението на рапъра.

„Нека запазим наследството му живо“, завърши той видеото си в Instagram.

Роден като Глен Клифтън-младши в Батън Руж, Луизиана, през юни 1974 г.,Young Bleed за първи път набира популярност през 1995 г., когато създава рап групата Concentration Camp заедно с C-Loc, Макс Минели, J-Von и Крис Хамилтън.

Две години по-късно изпълнителят постига национален пробив с хита „How Ya Do Dat“, първоначално издаден от C-Loc.

Мастър Пи, основателят на No Limit Records, ремиксира песента и я включва в саундтрака към своя филм от 1997 г. „I'm Bout It“. Парчето достига първо място в класациите за R&B/хип-хоп албуми на Billboard през 1998 г.

По това време Master P (истинско име Пърси Робърт Милър) помага наYoung Bleed да подпише договор с Priority Records.

В хода на над 30-годишната си кариера, Young Bleed издава още осем студийни албума, включително „My Own“, „Carleone's Vintage“ и „Once Upon a Time in Amedica“. Последният му проект – „Signs N' Wonders“ – излиза през ноември 2020 г.

В интервю през декември 2019 г. рапърът споделя за влиянията си и за уникалния си стил: „Като се връщам назад, всички се учим един от друг, на части, но аз винаги съм имал свой собствен стил – това ме караше да изглеждам толкова различен, защото исках да звуча като момчетата от радиото“, спомня си той.

„Трябваше да намеря своето място във времето и да се почувствам комфортно в тази зона“, добавяYoung Bleed. „По-скоро е въпрос на хора – семейството ми, общността, училището и всички, които ме вдъхновяваха да продължа.“