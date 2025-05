Рапърът Тори Ланес е намушкан 14 пъти в калифорнийски затвор

Р апърът Тори Ланес е бил откаран в болница по спешност след като е намушкан 14 пъти в калифорнийски затвор, пише ВВС.

Канадският хип-хоп изпълнител е нападнат от друг затворник във вторник сутринта, 13 май, в жилищна единица в Калифорнийската изправителна институция в Техачапи, на около 120 км северно от Лос Анджелис, съобщиха служители на затвора пред BBC.

32-годишният рапър е получил рани, които са довели до колапс на двата му дроба, според публикация в неговия акаунт в Instagram.

Ланес, чието юридическо име е Дейстар Питърсън, излежава 10-годишна присъда за стрелба по музикантката Меган дъ Стелиън през 2020 година.

Tory’s team gave an update on the rapper’s condition after being stabbed 14 times in prison.



“He is now breathing on his own,” the IG story reads. Lanez is currently serving a 10-year sentence. pic.twitter.com/f5YBVITtnn