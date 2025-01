Рапър едва не се застреля по време на интервю на живо (ВИДЕО)

По време на участие на рапъра 2 Low в предаването на YouTube „Един на един с Mike D“ се случва стряскащ инцидент, при който пистолетът в джоба му случайно произвежда изстрел и едва не го ранява на живо в ефир.

Драматичното събитие, което се разиграва миналата седмица, оттогава привлича значително внимание в интернет.

Интервюто започва безпроблемно, като рапърът и Mike D се впускат в разговори за кариерата и живота. След 47 минути обаче неочакван силен шум нарушава спокойствието. Докато 2 Low небрежно кима с глава и посяга към джоба си, внезапно прозвучава изстрел, придружен от стряскаща светкавица в близост до крака му. Шокиращият инцидент, заснет на видео, оставя и рапъра, и водещия Mike D видимо зашеметени и разтърсени.

