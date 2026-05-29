Ракетата New Glenn на Blue Origin експлодира на стартовата площадка

Инцидентът е станал по време на изпитание на системата за запалване

29 май 2026, 07:13
Източник: AP/БТА

Р акетата New Glenn на американската космическа компания Blue Origin е експлодирала по време на тест на стартовата площадка в Кейп Канаверал, щата Флорида, съобщиха американски медии, цитирани от "Франс прес".

Инцидентът е станал по време на изпитание на системата за запалване. От компанията на милиардера Джеф Безос потвърдиха за възникнал проблем в кратко изявление, публикувано в социалната мрежа X.

"Констатирахме аномалия по време на изпитанието на системата за запалване", посочиха от Blue Origin, като уточниха, че целият персонал е в безопасност и няма пострадали.

Разпространени кадри от теста показват как от долната част на ракетата започва да излиза дим, след което следва мощна експлозия, унищожила напълно New Glenn.

Това е пореден неуспех за компанията през последните месеци. През април Blue Origin се сблъска с технически проблем при друга мисия на New Glenn, когато ракетата не успя да изведе комуникационен спътник в орбита.

След инцидента компанията започна разследване, за да установи причините за аварията.

Източник: БТА/Светослав Танчев    
<p>МС обсъжда промени в НОИ и &bdquo;Информационно обслужване&ldquo;</p>

България Преди 21 минути

Министрите ще обсъдят общо единадесет точки

15 години затвор за обвиняем по планирания атентат на концерт на Тейлър Суифт във Виена

Свят Преди 55 минути

Австрийският съд осъди двама мъже за терористични планове, свързани с „Ислямска държава“

СОС преименува парка „Заимов“ в София на „Оборище“

България Преди 9 часа

Причината е нееднозначното възприемане на ролята и мястото на генерал Заимов в историческата памет

Италия конфискува активи на мафиот за над 200 милиона евро

Свят Преди 9 часа

Италианският премиер Джорджа Мелони благодари на силите за сигурност

Български турист беше ранен от мечка в Румъния

Свят Преди 9 часа

Храненето на мечки се санкционира с глоби в размер между 10 000 и 30 000 леи

Сияна Алекова спечели нов златен медал на Европейското първенство по художествена гимнастика

България Преди 10 часа

Сребро за Деа Емилова на бухалки

Финландия извика руския посланик

Свят Преди 10 часа

Мярката е вследствие на инцидент във Финския залив

Коща към Радев: България е в сърцето на Европейския съюз

Свят Преди 11 часа

В хода на разговора Радев и Коща са обсъдили предизвикателствата пред новия Фонд за конкурентоспособност

ЕС одобри близо 2,8 милиарда евро за Украйна

Свят Преди 11 часа

Руските сили нанесоха днес близо 40 удара срещу Украйна

DARA става почетен гражданин на Варна

Любопитно Преди 11 часа

Отличието ѝ се присъжда за изключителните ѝ заслуги към българската музика

Карлос Насар: Стигнах до болница преди Европейското в Батуми

Любопитно Преди 11 часа

Той страдал от "жестоко обезводняване", което продължило цели 20 дни

Москва с остра критика към правителството на Радев

Свят Преди 11 часа

Захарова: Поддържаме тесен контакт с представители на патриотични, национално ориентирани сили в България

Калас предупреди: Капан, в който Русия иска да се хванем

България Преди 12 часа

Кремъл вчера каза, че руският президент Владимир Путин е отворен за преговори с Европа

Демерджиев отрече за политическа репресия срещу Ерол Мюмюн

България Преди 13 часа

Вътрешният министър предупреди да не се политизира темата

Мадяр: Унгария ще се присъедини към Европейската прокуратура

Свят Преди 13 часа

Мадяр описа тази стъпка като част от антикорупционната кампания на правителството

Румънските власти повдигнаха нови обвинения срещу Андрю Тейт

Свят Преди 13 часа

Този път престъплението е подбуждане към омраза и дискриминация срещу жените

