Ракетата New Glenn на Blue Origin експлодира на стартовата площадка

Р акетата New Glenn на американската космическа компания Blue Origin е експлодирала по време на тест на стартовата площадка в Кейп Канаверал, щата Флорида, съобщиха американски медии, цитирани от "Франс прес".
Фалстарт: Отложиха първия полет на ракетата "Ню Глен" (СНИМКИ)
Инцидентът е станал по време на изпитание на системата за запалване. От компанията на милиардера Джеф Безос потвърдиха за възникнал проблем в кратко изявление, публикувано в социалната мрежа X.
Blue Origin отложи изстрелването на New Glenn заради неблагоприятни метеорологични условия
"Констатирахме аномалия по време на изпитанието на системата за запалване", посочиха от Blue Origin, като уточниха, че целият персонал е в безопасност и няма пострадали.
All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it.— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026
Ракетата „Ню Глен" на „Блу ориджин" изведе сателит в грешна орбита
Разпространени кадри от теста показват как от долната част на ракетата започва да излиза дим, след което следва мощна експлозия, унищожила напълно New Glenn.
A massive explosion has destroyed a Blue Origin New Glenn rocket during a static "hotfire" engine test at Cape Canaveral Space Force Station in Florida.— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) May 29, 2026
The spectacular blast happened at roughly 9:00 PM local time at Launch Complex 36, illuminating the night sky with a giant… pic.twitter.com/aUFCBGJ4Gg
Космическият апарат New Shepard се разби след авария
Това е пореден неуспех за компанията през последните месеци. През април Blue Origin се сблъска с технически проблем при друга мисия на New Glenn, когато ракетата не успя да изведе комуникационен спътник в орбита.
След инцидента компанията започна разследване, за да установи причините за аварията.