Фалстарт: Отложиха първия полет на ракетата "Ню Глен"

К омпанията "Блу Ориджин" (Blue Origin) на Джеф Безос отложи отново първото изстрелване на новата си мощна ракета-носител днес поради технически проблеми, но без да се уточнява какви са те, предадоха осведомителните агенции.

"Ню Глен", чиято височина е 98 метра, трябваше да бъде изстреляна рано тази сутрин от стартовата площадка Кейп Канаверал в щата Флорида.

В последните минути на обратното броене обаче екипът, ръководещ изстрелването, трябваше да се справи с неуточнен проблем с "Ню Глен" и времето изтече. След като часовникът за обратно броене беше спрян, те веднага започнаха да източват цялото гориво от ракетата, отбелязва Асошиейтед прес.

Rocket recap:🚀 Blue Origins New Glenn is truly a sight to behold. Its a stunning piece of rocketry that has the capacity to pave the way for the future of space exploration, for the benefit of earth.🌍 The launch has been postponed for now, I will be posting updates soon✨💫 pic.twitter.com/2wT2a3xXNg