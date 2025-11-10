Свят

Blue Origin отложи изстрелването на New Glenn заради неблагоприятни метеорологични условия

В изявлението се обяснява, че "система от купести облаци" е усложнила ситуацията

10 ноември 2025, 07:32
Blue Origin отложи изстрелването на New Glenn заради неблагоприятни метеорологични условия
Източник: БТА

К осмическата компания на американския милиардер Джеф Безос "Блу Ориджин" (Blue Origin) отложи за неопределено време изстрелването на своята ракета "Ню Глен" (New Glenn) заради неблагоприятни метеорологични условия над стартовата площадка в щата Флорида, предаде Франс прес.

В изявлението се обяснява, че "система от купести облаци" е усложнила ситуацията. В резултат компанията "проучва варианти за следващия (си) опит въз основа на прогнозата за времето".

Очакваше се определянето на дата за нов опит за изстрелване да бъде трудно заради частичното спиране на на работата на федералното правителство, което продължава рекордните 40 дни, отбелязва АФП. Тъй като авиодиспечерите вече не получават заплащане, Федералната авиационна администрация ще ограничи изстрелванията на ракети за търговски цели, считано от понеделник.

По-късно от "Блу Ориджин" обаче съобщиха, че планират нов опит за изстрелване в сряда между 14:50 и 16:17 ч. (от 21:50 до 23:17 ч. българско време).

"Ню Глен" е огромна ракета носител, висока 98 метра и предназначена за многократна употреба. Нейната мисия по-конкретно е да изпрати две сонди на космическата агенция на САЩ НАСА около Марс, за да проучат историята на климата на Червената планета и да проправят пътя за евентуалното ѝ изследване от хората.

Източник:  БТА, Николай Станоев    
Blue Origin New Glenn Изстрелване на ракета Отлагане Метеорологични условия Джеф Безос НАСА Марс Космически мисии Федерално правителство
Последвайте ни

По темата

С дъжд и облаци започва новата седмица

С дъжд и облаци започва новата седмица

"Най-ужасяващите кадри": Бруталният подход на ICE в САЩ

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

10 ноември: Краят на Тодор Живков, началото на пътя към демокрация

10 ноември: Краят на Тодор Живков, началото на пътя към демокрация

Повече хора ще се пенсионират с малък стаж

Повече хора ще се пенсионират с малък стаж

pariteni.bg
7 грешни схващания, които могат да подведат начинаещия шофьор

7 грешни схващания, които могат да подведат начинаещия шофьор

carmarket.bg
„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)
Ексклузивно

„Спасете чичо ми”: 11-годишно момиче смело се изправи срещу Путин (ВИДЕО)

Преди 8 часа
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на
Ексклузивно

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Преди 11 часа
Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени
Ексклузивно

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Преди 9 часа
Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка
Ексклузивно

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Преди 9 часа

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Арестуваха заподозрян за смъртоносен бомбен атентат отпреди 30 години&nbsp;&nbsp;</p>

Задържаха мъж за атентата в Панама, убил 21 души преди 30 години

Свят Преди 36 минути

Властите приписват атентата на ливанското движение "Хизбула"

ЕС и Латинска Америка създават съюз срещу наркотрафика

ЕС и Латинска Америка създават съюз срещу наркотрафика

Свят Преди 40 минути

Колумбия е най-големият производител на кокаин в света

<p>Бюджетна криза парализира небето в&nbsp;САЩ</p>

Над 2700 полета отменени в САЩ - бюджетна криза парализира въздушния транспорт

Свят Преди 57 минути

Повече от 10 000 полета са били забавени

Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Установен е необичаен здравословен ефект на кафето

Любопитно Преди 1 час

Кофеинът може да се счита за вещество с двойна репутация

В Китай: Какво е да си влюбен в чатбот

В Китай: Какво е да си влюбен в чатбот

Свят Преди 1 час

Социалният живот на част от жените преминава изцяло в интернет

На Западния бряг: Тук всеки се страхува от заселниците

На Западния бряг: Тук всеки се страхува от заселниците

Свят Преди 1 час

На Западния бряг еврейски заселници брутално атакуват палестински земеделци, секат маслинови дървета, палят насаждения - точно когато се прибира реколтата

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

Сателитната комуникация става важна част от iPhone

Технологии Преди 1 час

Apple иска функцията да е глобална и да се използва в ежедневието

Почина оперната прима Стефка Евстатиева

Почина оперната прима Стефка Евстатиева

България Преди 9 часа

През последните дни Евстатиева е била в болница в София

Арестуваха рапъра Род Уейв - часове след като бе номиниран за „Грами“

Арестуваха рапъра Род Уейв - часове след като бе номиниран за „Грами“

Свят Преди 10 часа

Срещу него са повдигнати четири обвинения

Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

Свят Преди 10 часа

Трима загинали и най-малко 15 ранени в Тенерифе след гигантски вълни

Трима загинали и най-малко 15 ранени в Тенерифе след гигантски вълни

Свят Преди 11 часа

Властите бяха предупредили за приливно вълнение и силни ветрове

Гърция блокира излизането на автомобили от страната при неплатена глоба

Гърция блокира излизането на автомобили от страната при неплатена глоба

Свят Преди 11 часа

Митническите власти ще получават в реално време информация по регистрационните номера дали има наложена глоба за пътно нарушение

Откриха нарушения в девет автошколи след смъртни случаи на пътя

Откриха нарушения в девет автошколи след смъртни случаи на пътя

България Преди 12 часа

В един от учебните центрове вече са издадени 3 акта, а за други 8 санкционирането предстои

Разкриха кой е мистериозният мъж с шапка пред Лувъра в деня на обира

Разкриха кой е мистериозният мъж с шапка пред Лувъра в деня на обира

Любопитно Преди 12 часа

Оказа се, че мистериозният мъж е всъщност 15-годишният тийнейджър Педро Елиас Гарсон Делво

Германия отбеляза 36 години от падането на Берлинската стена

Германия отбеляза 36 години от падането на Берлинската стена

Свят Преди 12 часа

Берлинската стена разделя Берлин - на столицата на Германската демократична република Берлин и на град Западен Берлин от Федерална република Германия, в продължение на 29 години

Възстановяват обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София

Възстановяват обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София

България Преди 13 часа

В рамките на няколко дни ще се положат усилия да бъдат наваксани и пропуснатите обслужвания

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg
1

Дъжд в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 10 ноември, понеделник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 10 ноември, понеделник

Edna.bg

Бернардо Силва влезе във вечния топ 3 на Манчестър Сити

Gong.bg

Тръмп стана първият от близо половин век действащ президент на САЩ, посетил мач от НФЛ

Gong.bg

Множество сигнали за застреляни домашни кучета в Русенско

Nova.bg

Откраднаха кутия с дарения за момиче с бъбречна недостатъчност

Nova.bg