Blue Origin отложи изстрелването на New Glenn заради неблагоприятни метеорологични условия

К осмическата компания на американския милиардер Джеф Безос "Блу Ориджин" (Blue Origin) отложи за неопределено време изстрелването на своята ракета "Ню Глен" (New Glenn) заради неблагоприятни метеорологични условия над стартовата площадка в щата Флорида, предаде Франс прес.

В изявлението се обяснява, че "система от купести облаци" е усложнила ситуацията. В резултат компанията "проучва варианти за следващия (си) опит въз основа на прогнозата за времето".

Blue Origin has scrubbed the second launch of their New Glenn rocket due to a weather violation. pic.twitter.com/pkOTOZg6KD — Yatharth (@yatharthmaan) November 9, 2025

Очакваше се определянето на дата за нов опит за изстрелване да бъде трудно заради частичното спиране на на работата на федералното правителство, което продължава рекордните 40 дни, отбелязва АФП. Тъй като авиодиспечерите вече не получават заплащане, Федералната авиационна администрация ще ограничи изстрелванията на ракети за търговски цели, считано от понеделник.

Check out these low clouds today waiting for the @blueorigin launch attempt scrubbed due to this weather. @weatherchannel #weather #nasa pic.twitter.com/6fcTU4wT0k — Greg Diesel Walck (@GregDieselPhoto) November 10, 2025

По-късно от "Блу Ориджин" обаче съобщиха, че планират нов опит за изстрелване в сряда между 14:50 и 16:17 ч. (от 21:50 до 23:17 ч. българско време).

"Ню Глен" е огромна ракета носител, висока 98 метра и предназначена за многократна употреба. Нейната мисия по-конкретно е да изпрати две сонди на космическата агенция на САЩ НАСА около Марс, за да проучат историята на климата на Червената планета и да проправят пътя за евентуалното ѝ изследване от хората.