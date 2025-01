Първата стая за дрогиране отвори врати в Шотландия

П ървата стая за по-безопасна употреба на наркотици в Обединеното кралство е официално открита в източния край на Глазгоу, Шотландия.

Съоръжението, наречено Thistle, ще осигури на потребителите възможността да консумират наркотици, включително хероин, под наблюдение в безопасна и хигиенична среда.

Проектут, подкрепен от шотландското правителство, има за цел да се справи с нарастващия брой смъртни случаи, свързани с наркотици в страната, като Холируд обещава финансиране до 2,3 милиона паунда годишно.

Данните от Националните регистри на Шотландия наскоро показаха, че през 2023 г. е имало общо 1172 смъртни случая поради злоупотреба с наркотици - увеличение от 121 (12%) спрямо предходната година.

Съоръжението е разположено в здравния център на Hunter Street и ще бъде отворено ежедневно от 9 до 21 часа. Въпреки че няма да предоставя наркотици, то ще осигури безопасни условия за употреба.

Центърът включва осем индивидуални кабини за инжектиране, зона за възстановяване, частни стаи за консултации, както и здравни кабинети за тестове и лечение на вируси, предавани по кръвен път.

