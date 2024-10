"Определено няма дрога вътре": Къде откриха наркотик (СНИМКА)

В ластите откриха наркотици в несесер с надпис „Определено не е несесер, пълен с дрога“.

Полицията спря шофьор и пътник в кола, смятана за открадната, в Портланд, Орегон, и претърсиха автомобила.

Last night pro-active police work from East Precinct night shift officers resulted in the location of a stolen vehicle in the area of SE 162/Division. There was a bag full of drugs, scales, money, loaded firearm. Driver and passenger taken into custody - multiple charges pending. pic.twitter.com/UpvzZtMQXi