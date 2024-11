Путин орязва компенсациите за ранени войници на фона на нарастващите загуби в Украйна

Р усия намалява компенсациите за войници, ранени при инвазията на Владимир Путин в Украйна, в момент, в който правителството се бори с нарастващите военни разходи и тежките загуби на персонал.

С нов указ на Кремъл, подписан от руския президент, изплащанията се ограничават до 3 милиона рубли ($30 000) и ще обхващат само най-тежко пострадалите в битка. Докато преди компенсациите се предоставяха на всички ранени, сега войниците с по-леки травми ще получават суми от един милион рубли ($10 000) до 100 000 рубли ($1 000).

Новите правила предвиждат, че пълно обезщетение ще се отпуска само на войници с наранявания от "Секция I" — тежки и животозастрашаващи увреждания, като сериозни травми на гръбначния стълб, мозъка, фрактури на ребра и крайници. Войници с по-леки травми, включени в "Раздел II" — като сътресения и повърхностни рани — ще получават до $10 000.

Системата за компенсации от март 2022 г., предвиждаща обезщетение от 7,4 милиона рубли ($75 000) за семействата на загинали военнослужещи, остава в сила. Заместник-министърът на отбраната Анна Цивилева наскоро коментира, че старата система не отразява адекватно степента на увреждане и властите са обсъдили въвеждането на прогресивна скала за плащания, съобщи РБК.

Изследвания на Томас Латанцио от Университета Джон Хопкинс и Хари Стивънс от Центъра за национален интерес оценяват разходите на Кремъл за обезщетения на жертвите на конфликта към май 2024 г. на 2,3 трилиона рубли ($26 милиарда) — приблизително 6% от целия държавен бюджет за 2024 г.

Putin signed a decree according to which payments for injuries are significantly reduced.



Now only for serious injuries - 3 million rubles, about 30 thousand dollars for the loss of limbs and loss of ability to work.



For minor injuries, they reduced from 3,000,000 to 1,000,000… pic.twitter.com/Up1nQx0w02