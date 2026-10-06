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Провалената екзекуция в Тенеси подари още живот на мъж, освободил приятел от ареста, за да го убие

След като Пайк не почина при инжектирането на две дози отровни инжекции миналата седмица, губернаторът на Тенеси Бил Лий спря всички оставащи екзекуции, насрочени до края на годината, които бяха точно една

Надежда Неменски Надежда Неменски

6 октомври 2026, 13:38
Провалената екзекуция в Тенеси подари още живот на мъж, освободил приятел от ареста, за да го убие
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Н еуспешната екзекуция на Криста Пайк осигури на друг осъден на смърт затворник, който през 1992 г. освобождава свой приятел под гаранция само за да го убие, а след това да умъртви и сестра му, още няколко седмици живот преди срещата му със смъртта, пише The New York Post.

След като Пайк не почина при инжектирането на две дози отровни инжекции миналата седмица, губернаторът на Тенеси Бил Лий спря всички оставащи екзекуции, насрочени до края на годината, които бяха точно една.

Осъденият за убийство Гари Уейн Сътън трябваше да бъде екзекутиран на 3 декември, но сега ще избегне смъртта, поне за още малко.

Сътън лежи в килията за осъдени на смърт, откакто беше признат за виновен в два отделни процеса за убийствата на брата и сестрата Томи Грифин и Кони Бранам през февруари 1992 г.

Сътън, чичо му Джеймс Делингър и Грифин излезли на разгулна пиянска вечер на 21 февруари, която завършила зле, когато избухнал бой, според съдебните досиета, получени от Fox News. Грифин бил оставен без риза и изподран край пътя, след което бил прибран от полицаите и отведен в ареста за пиянство на обществено място, показват документите.

Сътън и Делингър платили гаранцията му, за да го изкарат от ареста, и приблизително половин час по-късно свидетели съобщават, че са чули три изстрела близо до мястото, където по-късно Грифин е намерен мъртъв с огнестрелна рана от пушка в главата.

На следващия ден Бранам тръгнала да търси брат си заедно със Сътън и Делингър в бара, който посетили предишната вечер, съобщават прокурорите. Скоро след това нейното силно обгоряло тяло било намерено в опожарен автомобил, според съдебните досиета.

Делингър, който беше съобвиняем със Сътън, също бе осъден на смърт, но почина от естествена смърт в затвора, преди присъдата му да бъде изпълнена.

Сътън, който продължава да твърди, че е невинен,та няма нова дата за екзекуция през новата година и за момента не е ясно кога щатът Тенеси ще възобнови изпълнението на смъртните присъди.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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