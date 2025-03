Протестите в Букурещ: Насилие и хаос след анулирането на кандидатурата на Джорджеску

Хаос избухна в столицата на Румъния в неделя вечерта, 9 март, когато разгневените поддръжници на крайнодесния популист Калин Джорджеску протестираха срещу решението на избирателния орган да отхвърли кандидатурата му при повторение на президентските избори. Той спечели първия кръг от миналогодишната надпревара, преди висш съд да анулира изборите, предадоха Romania Insider и ABC News.

62-годишният Джорджеску подаде кандидатурата си в петък в столицата Букурещ. Централното избирателно бюро, известно още с румънския си акроним BEC, имаше 48 часа да го регистрира или отхвърли.

🇷🇴 The illegitimate government of Romania must resign and the second round of the elections resume



We are Romania and Călin Georgescu is our president!



The media is not covering what is happening in Romania that's why I am asking everyone to share further! pic.twitter.com/9Ytb1VpMB6