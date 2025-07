Проливни дъждове предизвикаха извънредна ситуация в Ню Йорк и Ню Джърси

П роливен дъжд обхвана части от североизточните щати на САЩ в понеделник вечерта, 14 юли, засягайки участъци от Ню Йорк и Ню Джърси с внезапни наводнения, които блокираха превозни средства по пътищата, затвориха линиите на метрото и доведоха до обявяването на извънредно положение.

Предупреждения за внезапни наводнения бяха въведени в части от Ню Джърси, Ню Йорк, Пенсилвания и околните райони, докато дъждовете се движеха през региона, предаде AP News.

Губернаторът на Ню Джърси Фил Мърфи обяви извънредно положение поради внезапни наводнения и обилни валежи, като посъветва хората да останат на закрито и да избягват ненужни пътувания. Видео, публикувано в социалните медии от CBS, показа, че наводненията спират основен път в Скоч Плейнс, Ню Джърси, блокирайки автобуси.

Our crews were on the scene in Scotch Plains, New Jersey, where they witnessed a dramatic water rescue unfold.



A flash flood warning is still in effect as downpours soak parts of Tri-State Area. https://t.co/GPdoGdfJTU pic.twitter.com/qM83uP8t9H — CBS New York (@CBSNewYork) July 15, 2025

Жителите на сутеренни апартаменти в Ню Йорк бяха призовани да са готови за евакуация от понеделник, пише NBC News.

Потребители в социалните мрежи качиха клипове от поройните дъждове, които показват внезапните наводнения по улиците, подлезите и някои жилища.

This is the wildest thing I’ve seen during a flash flood.



Be safe out there New York. Especially you Westchester. pic.twitter.com/UdEush5jiP — CÁT (@Catia1nOnly) July 14, 2025

Окръг в Ню Джърси пострада сериозно от животозастрашаващи наводнения, предизвикани от почти неподвижни бури в понеделник вечерта, съобщи Националната метеорологична служба, обслужваща района на Ню Йорк.

„Моля, останете на закрито и избягвайте ненужни пътувания“, призова губернаторът на Ню Джърси Фил Мърфи, обявявайки извънредно положение заради интензивните валежи.

- New Yorkers in basement apartments told to leave

- Declared a state of emergency

- In WU County, NJ life-threatening flash flooding

- No deaths reports till now

- 1.67 in. in SI & 1.47 in. in Chelsea,Manhattan

- LaGuardia IA & Newark Liberty IA reported flight disruptions pic.twitter.com/ZN6ijRbG1W — Umair Javed (@umairjaved1591) July 15, 2025

До момента няма съобщения за жертви, но дъждовете, които обхванаха района на Ню Йорк, причиниха значителни щети. По данни на метеоролозите бурята е отслабнала и се е преместила на изток около 22:00 ч. местно време.

И петте района на Ню Йорк бяха под предупреждение за внезапни наводнения в понеделник вечерта, което по-късно бе отменено. Въпреки това, наблюдението за евентуални нови наводнения остана в сила до полунощ.

Градските власти предупредиха жителите на сутеренни жилища да бъдат нащрек и готови да напуснат жилищата си при нужда.

„Ако живеете в сутеренен апартамент, бъдете изключително внимателни. Внезапни наводнения могат да се случат с малко или никакво предупреждение, дори през нощта“, се посочва в съобщение в X (бивш Twitter). Жителите бяха приканени да имат подръка мобилен телефон, фенерче и спешна раница (Go Bag) и да са готови да се преместят на по-високо място.

Кадри в социалните мрежи показаха хора, газещи във вода над коленете си в Ню Провидънс, Ню Джърси, на около 16 км западно от Нюарк.

В окръг Уестчестър, северно от Ню Йорк, бяха получени множество сигнали за автомобили, блокирани в наводнени пътища, което наложи намеса от страна на службите за спешна помощ.

По предварителни данни, в понеделник вечерта в Стейтън Айлънд са паднали около 4,24 см дъжд, а в квартал Челси в Манхатън — около 3,73 см. Това съобщи Управлението за извънредни ситуации на Ню Йорк около 19:30 ч., като предупреди, че се очакват още валежи.

Тежките атмосферни условия доведоха до прекъсвания на полети на международните летища LaGuardia и Newark Liberty, а летище „Джон Ф. Кенеди“ също предупреди за възможни затруднения. По данни от FlightAware, трите летища отчетоха най-голям брой отменени полети в понеделник вечерта.

Заради гръмотевични бури бяха въведени временно наземни спирания на полетите на летищата LaGuardia и Newark, а на всички три летища имаше сериозни закъснения, съобщи Федералната авиационна администрация.

Footage shows flooding at the 28th Street station in New York City on Monday night as slow-moving thunderstorms hit the Northeast. https://t.co/Vc92EvHrBI pic.twitter.com/2a6YocdyPc — ABC News (@ABC) July 15, 2025

Наводнения затвориха участъци от ключови пътни артерии. Стояща вода по Cross Bronx Expressway доведе до спиране на движението и в двете посоки при Macombs Road. Подобна ситуация се наблюдаваше и по FDR Drive и Harlem River Drive, причинявайки сериозни задръствания.

Градският транспорт също пострада тежко. Нюйоркският метрополитен съобщи, че линиите 1, 2 и 3 в Манхатън са спрени заради наводнени станции, а влаковете E, M и R са "сериозно нарушени". Железопътната линия на Стейтън Айлънд прекрати движението в южната част на острова поради наводнения.

Още в понеделник сутринта Националната метеорологична служба предупреди, че дъждовете и бурите могат да достигнат интензитет до 5 см на час, като общо се очакваха до 7,6 см валежи в района на Ню Йорк.

След 22:00 ч. местно време най-силните валежи се изтеглиха на изток от града и отслабнаха. Очаква се дъждът постепенно да намалява през нощта, посочиха от метеорологичната служба.