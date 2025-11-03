Свят

Най-малко 37 загинали и петима изчезнали при поройните валежи и наводнения във Виетнам

3 ноември 2025, 13:05
Най-малко 37 загинали и петима изчезнали при поройните валежи и наводнения във Виетнам
Източник: EPA/БГНЕС

П оройните дъждове и наводнения във Виетнам причиниха смъртта на най-малко 37 души,  а петима души се издирват. Ранените са 78, съобщи националната Агенция за справяне с бедствия и управление на язовирите към министерството на земеделието и околната среда, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Наводнения потопиха Виетнам - 35 000 домакинства са под вода

Допълнително са наводнени 7897 хектара оризища и са отнесени над 64 хиляди стопански животни и птици. В цялата страна са разрушени 103 сгради, нанесени са щети на още 451 сгради, а други 12 676 сгради са наводнени. В момента 50 отсечки от националната пътна мрежа са блокирани, включително 24 обекта, управлявани от министерството на строителството.

Източник: EPA/БГНЕС

Железопътната връзка между Ханой и Хошимин е подновена, но на определени участъци влаковете се движат бавно заради наводненията. 11,3 км. канали и канавки са повредени, както и близо два километра крайбрежни зони.

Министерството на земеделието и околната среда призова властите да приложат последните инструкции на премиера за фокусиране върху бързото справяне с последиците от наводненията в централната част на страната. Специално внимание трябва да се обърне върху прилагането на решителни, навременни и ефективни мерки за справяне с последиците от бедствието.

Властите са призовани незабавно да достигнат до изолираните и бедстващи райони, за да предоставят необходимата подкрепа, включително храна, питейна вода, медикаменти и стоки от първа необходимост, така че никой да не остане гладен, мръзнещ или без чиста вода.

Властите трябва да съдействат бързо за ремонтирането на повредените къщи, за изграждане на разрушените жилища и да предоставят временно убежище на семействата, останали без дом.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Виетнам наводнения
Последвайте ни
Зверска катастрофа край Русе: 19-годишно момиче загина, друго на 17 е тежко ранено

Зверска катастрофа край Русе: 19-годишно момиче загина, друго на 17 е тежко ранено

Уилям и Кейт напуснаха „прокълнатата си къща“

Уилям и Кейт напуснаха „прокълнатата си къща“

Пияният шофьор, помел паркирани коли в София, е бивш шеф в

Пияният шофьор, помел паркирани коли в София, е бивш шеф в "Автомагистрали"

Как да пестим от храната: 10 съвета срещу високите цени

Как да пестим от храната: 10 съвета срещу високите цени

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

НОИ утвърди Бюджет 2026: Майчински, МРЗ и пенсии с ръст

pariteni.bg
Супер бързо зареждане в движение по магистрала? Във Франция го правят

Супер бързо зареждане в движение по магистрала? Във Франция го правят

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Трима работници пострадаха при срутване на историческа кула в Рим

Трима работници пострадаха при срутване на историческа кула в Рим

Свят Преди 23 минути

Кулата на графовете е висока 29 метра и датира от 13-и век

ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват

ЕК предупреждава Северна Македония: Българите остават извън конституцията, реформите закъсняват

България Преди 23 минути

В годишния доклад на Европейската комисия се подчертава, че въпреки съгласуваната външна политика с ЕС и усилията за реформи, Северна Македония все още не защитава правата на малцинствата и изостава в борбата с корупцията

Дженифър Анистън потвърди новата си връзка със сладка снимка

Дженифър Анистън потвърди новата си връзка със сладка снимка

Любопитно Преди 48 минути

Това е първата публична връзка на Анистън от 2018 г.

Антъни Хопкинс за алкохолизма, агресията и агнетата

Антъни Хопкинс за алкохолизма, агресията и агнетата

Любопитно Преди 1 час

„Още съм тук. Силен съм, във форма съм, а много от приятелите ми ги няма... Голям съм късметлия“

Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев за седмица

Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев за седмица

Пари Преди 1 час

Според председателя на ДКСБТ това явление е характерно за есенно-зимното предлагане на храните

Кралица Елизабет II и принц Чарлз

Крал Чарлз III надмина майка си: Личното му богатство вече е почти двойно

Любопитно Преди 1 час

След наследството от покойната кралица Елизабет II и умели инвестиции, монархът показва, че кралското богатство може да расте дори без разточителство

Жесток побой в Чирпан, 20-годишен е с опасност за живота

Жесток побой в Чирпан, 20-годишен е с опасност за живота

Свят Преди 2 часа

Трима мъже са задържани за срок до 24 часа

Мистерията в Пирин: Мъжът, обявен за мъртъв преди 12 години, отказва помощ и социални услуги след откриването си

Мистерията в Пирин: Мъжът, обявен за мъртъв преди 12 години, отказва помощ и социални услуги след откриването си

България Преди 2 часа

Мъжът, който беше намерен в Пирин планина, след като изчезнал преди 17 години, а преди 12 е обявен за починал, отказал да бъде настанен в социално заведение

Хайди Клум, кралицата на Хелоуин костюмите, беше домакин на своята 24-та звездна Хелоуин вечеря, облечена като никоя друга освен Медуза. Гостите ѝ не останаха много по-назад и също показаха впечатляващи визии.

Звездите на Хелоуин - кои костюми наистина шокираха тази година?

Любопитно Преди 2 часа

Мощен тайфун приближава Филипините, десетки хиляди се евакуират

Мощен тайфун приближава Филипините, десетки хиляди се евакуират

Свят Преди 2 часа

Властите предупредиха за проливни дъждове и потенциално смъртоносни бури

Кола блъсна 4-годишно дете в Петрич

Кола блъсна 4-годишно дете в Петрич

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в района на гробищния парк в града

Спешни мерки: Белгия инвестира 50 млн. евро в средства за противодействие на дронове

Спешни мерки: Белгия инвестира 50 млн. евро в средства за противодействие на дронове

Свят Преди 2 часа

Според министъра на отбраната тези дронове са управлявани от професионални пилоти в интерес на чужда държава

Млад мъж е в реанимация с опасност за живота след катастрофа в Сливен

Млад мъж е в реанимация с опасност за живота след катастрофа в Сливен

България Преди 2 часа

Жена получи ужасяваща пратка с отрязани човешки крайници

Жена получи ужасяваща пратка с отрязани човешки крайници

Свят Преди 2 часа

Крайниците в колета били от четири различни тела

<p>Нови разкрития за нападението във влак във Великобритания</p>

Заподозреният за нападението във влак във Великобритания не е бил известен на службите

Свят Преди 3 часа

Петима от ранените са били изписани от болницата в неделя вечерта

Таня Богомилова

Подобриха 37-годишен рекорд на Таня Богомилова

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Как да се грижим за кучето си след операция

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Дженифър Анистън показа новата си любов в Instagram

Edna.bg

Как терапевтичното гладуване рестартира колагена и стяга кожата ти след 40

Edna.bg

Халф от чужбина стана национал на България

Gong.bg

Барселона си хареса Хари Кейн, но може ли да си го позволи?

Gong.bg

Шофьорът, помел паркирани коли в София - бивш шеф в "Автомагистрали"

Nova.bg

„За” и „против” ограниченията на социалните мрежи за деца: Кои държави въведоха регулации и какви са те

Nova.bg