Най-малко 37 загинали и петима изчезнали при поройните валежи и наводнения във Виетнам

П оройните дъждове и наводнения във Виетнам причиниха смъртта на най-малко 37 души, а петима души се издирват. Ранените са 78, съобщи националната Агенция за справяне с бедствия и управление на язовирите към министерството на земеделието и околната среда, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Наводнения потопиха Виетнам - 35 000 домакинства са под вода

Допълнително са наводнени 7897 хектара оризища и са отнесени над 64 хиляди стопански животни и птици. В цялата страна са разрушени 103 сгради, нанесени са щети на още 451 сгради, а други 12 676 сгради са наводнени. В момента 50 отсечки от националната пътна мрежа са блокирани, включително 24 обекта, управлявани от министерството на строителството.

Източник: EPA/БГНЕС

Железопътната връзка между Ханой и Хошимин е подновена, но на определени участъци влаковете се движат бавно заради наводненията. 11,3 км. канали и канавки са повредени, както и близо два километра крайбрежни зони.

Министерството на земеделието и околната среда призова властите да приложат последните инструкции на премиера за фокусиране върху бързото справяне с последиците от наводненията в централната част на страната. Специално внимание трябва да се обърне върху прилагането на решителни, навременни и ефективни мерки за справяне с последиците от бедствието.

Властите са призовани незабавно да достигнат до изолираните и бедстващи райони, за да предоставят необходимата подкрепа, включително храна, питейна вода, медикаменти и стоки от първа необходимост, така че никой да не остане гладен, мръзнещ или без чиста вода.

Властите трябва да съдействат бързо за ремонтирането на повредените къщи, за изграждане на разрушените жилища и да предоставят временно убежище на семействата, останали без дом.