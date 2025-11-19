15 жертви и 19 ранени след тежки наводнения във Виетнам

Н ай-малко 15 души са загинали, а 19 са били ранени в резултат на проливни дъждове и свлачища през последните три дни във Виетнам, предаде ДПА.
Шестима души загинаха в Централен Виетнам, след като автобус беше затрупан от свлачище. Ден по-късно шофьор на камион беше отнесен от водата, докато се опитвал да мине през прелял язовир.
The people of Vietnam truly need our prayers. They are facing deadly, destructive weather and widespread displacement, and this may be one of the worst years for them.— Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 19, 2025
This is just one image, but there are many videos—it’s not possible to share all of them. pic.twitter.com/GBXcbp0nnP
Около 20 000 къщи са наводнени, а хиляди хора са били принудени да се евакуират. През нощта нивата на реките са се повишили рязко, като части от град Куейнон са били залети от над два метра вода. Много пътища са блокирани от свлачища, които затрудняват нормалното придвижване.
Най-малко 37 загинали и петима изчезнали при поройните валежи и наводнения във Виетнам
Националният център за хидрометеорологични прогнози предупреди, че силните валежи в централните райони ще продължат и днес, като на места могат да достигнат до 400 милиметра. Властите прогнозират още наводнения и нови свлачища.
Central Việt Nam is facing severe flooding and landslides after days of heavy rain, leaving 14 people dead or missing. Khánh Hòa has suffered the worst losses. Nearly 15,000 homes are inundated and about 5,900 residents have been evacuated. pic.twitter.com/XCvpgslWX4— Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) November 18, 2025