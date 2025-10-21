Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

Ж илищен блок в Добрич пропада заради постоянни наводнения от отпадни води, алармират обитателите му. Почти всяка седмица те водят преговори с водното дружество да почиства шахтите, но не винаги имат успех, предаде NOVA.

Хората подозират, че проблемът се дължи на пропукване в канализационната мрежа, откъдето водата се просмуква в основите на блока и ги подкопава. Подадените жалби до институциите са много.

Блок 18 в добричкия квартал „Дружба” 2 лесно може да бъде открит... по миризмата. Васил Димитров споделя, че мазетата са пълни. "Сигурно има 50 см вода и всичко това влиза вкъщи. Миналата година по същото време у нас и в жилището на съседката отсреща сифоните избиха", спомня си той.

240-те домакинства са станали „абонати” на почистващата техника на ВиК. Но дружеството невинаги се отзовава на повикванията."От ВиК затварят телефоните, не отговарят на обажданията, ние се тревожим, чудим се какво да правим. Това продължава от години", разказва Латинка Цветанова.

Случайно или не, посещението на екипа на NOVA съвпада с това на екип от ВиК. Оттам казват, че причината за проблема е, че жителите хвърлят мокри кърпички в канализацията. Никой обаче не е обследвал причините за системните наводнения. Васил Димитров уточни, последният път казали, че може би от корените на дърво в близост е изместена тръба.

Стълбището на единия от входовете на блока вече е пропаднало и хората са си направили ново. Това обаче е само върхът на айсберга.

"Отклонението на блока се наблюдава от над 5 години. Преди двете части си бяха слепени, а сега отклонението в горната част е повече от половин метър. Връзките на панелите пукат, постоянно се чува вкъщи", разкрива Росен Георгиев. Галя Пейчева пък посочва, че тапетите ѝ се разминават в ъглите.

Обитателите на блока са внесли подписка в Община Добрич и многократно са искали срещи с кметския екип. И до днес обаче не били приети под различни предлози.

От общината заявиха, че официален сигнал за този адрес не е получаван, но предстои да бъде направена проверка.