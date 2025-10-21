България

Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

240-те домакинства са станали „абонати” на почистващата техника на ВиК, но дружеството невинаги се отзовава на повикванията

21 октомври 2025, 09:28
Жена твърди, че пиян служител на МВР е предизвикал катастрофа в Перник

Жена твърди, че пиян служител на МВР е предизвикал катастрофа в Перник

"Сто души гледаха, никой не помогна": Близките на убитото в столичен мол момче искат доживотен затвор за задържания
23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка
Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“

Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“
Съветът за съвместно управление се събра, търси нова формула на кабинета

Съветът за съвместно управление се събра, търси нова формула на кабинета "Желязков"
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията

Доц. Борислав Цеков: Ходът на ДПС е стратегически печеливш, кризата е в опозицията
Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

Крум Зарков: Нуждаем се от организация, а тя се нарича управление на държавата

Ж илищен блок в Добрич пропада заради постоянни наводнения от отпадни води, алармират обитателите му. Почти всяка седмица те водят преговори с водното дружество да почиства шахтите, но не винаги имат успех, предаде NOVA.

Хората подозират, че проблемът се дължи на пропукване в канализационната мрежа, откъдето водата се просмуква в основите на блока и ги подкопава. Подадените жалби до институциите са много.

Блок 18 в добричкия квартал „Дружба” 2 лесно може да бъде открит... по миризмата. Васил Димитров споделя, че мазетата са пълни. "Сигурно има 50 см вода и всичко това влиза вкъщи. Миналата година по същото време у нас и в жилището на съседката отсреща сифоните избиха", спомня си той.

240-те домакинства са станали „абонати” на почистващата техника на ВиК. Но дружеството невинаги се отзовава на повикванията."От ВиК затварят телефоните, не отговарят на обажданията, ние се тревожим, чудим се какво да правим. Това продължава от години", разказва Латинка Цветанова.

Случайно или не, посещението на екипа на NOVA съвпада с това на екип от ВиК. Оттам казват, че причината за проблема е, че жителите хвърлят мокри кърпички в канализацията. Никой обаче не е обследвал причините за системните наводнения. Васил Димитров уточни, последният път казали, че може би от корените на дърво в близост е изместена тръба.

Стълбището на единия от входовете на блока вече е пропаднало и хората са си направили ново. Това обаче е само върхът на айсберга.

"Отклонението на блока се наблюдава от над 5 години. Преди двете части си бяха слепени, а сега отклонението в горната част е повече от половин метър. Връзките на панелите пукат, постоянно се чува вкъщи", разкрива Росен Георгиев. Галя Пейчева пък посочва, че тапетите ѝ се разминават в ъглите.

Обитателите на блока са внесли подписка в Община Добрич и многократно са искали срещи с кметския екип. И до днес обаче не били приети под различни предлози.

От общината заявиха, че официален сигнал за този адрес не е получаван, но предстои да бъде направена проверка.

 

Източник: NOVA    
Жилищен блок Добрич Пропадане на сграда Наводнения Отпадни води Канализация ВиК дружество Община Добрич Повредени основи Пукнатини по блока
Последвайте ни

По темата

Маскиран мъж нападна с чук прокурор пред дома му в София

Маскиран мъж нападна с чук прокурор пред дома му в София

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Норвегия- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Норвегия- цена на жилищата, заплати и още нещо

"Сто души гледаха, никой не помогна": Близките на убитото в столичен мол момче искат доживотен затвор за задържания

Санае Такаичи стана първата жена премиер в историята на Япония

Санае Такаичи стана първата жена премиер в историята на Япония

Проверяват работодатели за измами с пенсии

Проверяват работодатели за измами с пенсии

pariteni.bg
Toytota преобрази Land Cruiser FJ и го направи по-малък и все така мощен

Toytota преобрази Land Cruiser FJ и го направи по-малък и все така мощен

carmarket.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 3 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 3 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 1 час
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 2 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пиян мъж катастрофира с тротинетка в Бургас

Пиян мъж катастрофира с тротинетка в Бургас

България Преди 9 минути

Инцидентът е станал в понеделник в ж-к „Меден Рудник“

Джей Ди Ванс пристигна в Израел, за да укрепи примирието в Газа

Джей Ди Ванс пристигна в Израел, за да укрепи примирието в Газа

Свят Преди 13 минути

„Сключихме сделка с "Хамас", че те ще бъдат много добри, ще се държат прилично, ще бъдат мили“

Израел съобщи, че е получил тялото на още един заложник

Израел съобщи, че е получил тялото на още един заложник

Свят Преди 47 минути

Бригадите "Абу Али Мустафа" заявиха, че "връщат тялото на израелски войник, съгласно условията на споразумението".

Рускa aтака остави без ток части от Северна Украйна

Рускa aтака остави без ток части от Северна Украйна

Свят Преди 50 минути

Нападението е било насочено срещу енергиен обект, съобщи "Чернигивобленерго"

Никола Саркози влиза в затвора "Санте" днес

Никола Саркози влиза в затвора "Санте" днес

Свят Преди 57 минути

Поради възрастта си той има право да подаде молба за условно освобождаване веднага след влизането си в затвора

Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникуляр в Лисабон, е бил неизправен

Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникуляр в Лисабон, е бил неизправен

Свят Преди 58 минути

Видът кабел, използван от 2022 г., нито е сертифициран за пътнически транспорт, нито е подходящ за този тип въжени железници

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Свят Преди 1 час

Засегнати са над 1 400 служители

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

България Преди 1 час

Според Конституцията държавният глава назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на МС

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Любопитно Преди 1 час

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен

"Магически" момент: Разкрито е 3000-годишното тайнство на съкровището от Пийбълс

"Магически" момент: Разкрито е 3000-годишното тайнство на съкровището от Пийбълс

Любопитно Преди 2 часа

Все още не е установено предназначението на всички предмети, но експертите предполагат, че някои от тях може да са украсявали кон или дървена колесница

Заради балната зала на Тръмп: Започна събарянето на част от Белия дом (СНИМКИ)

Заради балната зала на Тръмп: Започна събарянето на част от Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Разчистването на дървета и други подготвителни работи на обекта започнаха още през септември

Американски съд постанови: Тръмп може да изпрати военни в Портланд

Американски съд постанови: Тръмп може да изпрати военни в Портланд

Свят Преди 3 часа

Магистратите смятат за вероятно президентът да е упражнил законно правомощията си

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

Любопитно Преди 3 часа

Ловците на екзопланети Кристофър Уотсън и Анелиз Мортие обясняват дългото търсене на „близнак Земя“, способен да поддържа живот

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

Технологии Преди 3 часа

Компанията старателно се вплита в ИТ гигантите и техните бизнеси

Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”

Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Непримиримият Мирослав осигури Стопанството за Завоевателите

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

България Преди 11 часа

Поколението Z проминя пазара на труда, казва експерт

Всичко от днес

От мрежата

7 стъпки за лечение на ушни инфекции при котките

dogsandcats.bg

Колко дълго живеят бълхите без гостоприемник

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Новолуние във Везни: Как да привлечеш мир, любов и вътрешна хармония

Edna.bg

Феновете избраха: Алберто Салидо с WINBET Гол на кръга

Gong.bg

Слави Бинев кандидат за Съвета на Световното таекуондо

Gong.bg

Маскиран нападна с чук прокурор до дома му в София

Nova.bg

Жена твърди, че пиян полицай е предизвикал катастрофа в Перник

Nova.bg