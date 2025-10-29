Наводнения потопиха Виетнам - 35 000 домакинства са под вода

Д есет души загинаха, а петима са в неизвестност, след тежки наводнения, предизвикани от поройни дъждове, в Централен Виетнам, съобщи Асошиейтед прес.
VIDEO: 🇻🇳 Thousands evacuated in Vietnam after record rain triggers floods— AFP News Agency (@AFP) October 28, 2025
People were evacuated from their homes after rainfall of more than one metre in 24 hours submerged the central city of Hue. Measuring stations recorded rainfall from one metre to 1.7 metres from October… pic.twitter.com/TkByKlSNP2
По данни на Гражданската защита единадесет човека са били ранени.
Силните валежи продължават и днес, като особено засегнати са популярните туристически градове Хюе, Дананг и Хой Ан. Очаква се количеството валежи в Хюе и Дананг да надхвърли 400 милиметра, което за последните два дни ще доведе общото количество дъжд в региона до повече от един метър.
Record rainfall has caused severe flooding across central Vietnam, submerging UNESCO-world heritage site Imperial City of Hue.— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 28, 2025
Thousands have been evacuated from the surrounding area due to risks from severe flooding and landslides. pic.twitter.com/t3c1wp5Jwc
"Дъждът вероятно ще отслабне утре, но нивото на водата остава високо и ще започне да спада едва след два дни", разказа местен жител пред ДПА.
В древния исторически град Хюе улиците са наводнени, а жителите се придвижват с лодки. Електроснабдяването е прекъснато, а училищата са затворени. Наводненията, които нямат прецедент, са потопили под вода 32 от общо 40 района на града, като са засегнати близо 35 000 домакинства.
On the morning of October 28, 2025, floodwaters in Hoi An’s ancient town reached 3.12 meters, 1.12 meters above the third warning level, almost matching the severe flood of 2017. pic.twitter.com/CJHy0y01lK— Tuoi Tre News (@VietNewsGateway) October 29, 2025
Виетнамската армия е мобилизирала повече от 6000 военнослужещи и цивилни служители, които вече са евакуирали 3238 души от Хюе.