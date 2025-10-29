Свят

Наводнения потопиха Виетнам - 35 000 домакинства са под вода

По данни на Гражданската защита единадесет човека са били ранени

29 октомври 2025, 13:00
Източник: БТА/АР

Д есет души загинаха, а петима са в неизвестност, след тежки наводнения, предизвикани от поройни дъждове, в Централен Виетнам, съобщи Асошиейтед прес. 

Силните валежи продължават и днес, като особено засегнати са популярните туристически градове Хюе, Дананг и Хой Ан. Очаква се количеството валежи в Хюе и Дананг да надхвърли 400 милиметра, което за последните два дни ще доведе общото количество дъжд в региона до повече от един метър.

"Дъждът вероятно ще отслабне утре, но нивото на водата остава високо и ще започне да спада едва след два дни", разказа местен жител пред ДПА. 

В древния исторически град Хюе улиците са наводнени, а жителите се придвижват с лодки. Електроснабдяването е прекъснато, а училищата са затворени. Наводненията, които нямат прецедент, са потопили под вода 32 от общо 40 района на града, като са засегнати близо 35 000 домакинства. 

Виетнамската армия е мобилизирала повече от 6000 военнослужещи и цивилни служители, които вече са евакуирали 3238 души от Хюе.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
Наводнения Виетнам Хюе Поройни дъждове Жертви Евакуация Природни бедствия Централен Виетнам Разрушения Дананг
