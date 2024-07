Проф. Бийбър: ЕС и Германия размениха демокрация, върховенство на закона и европейска перспектива за Балканите срещу литий

ЕС и Германия размениха демокрация, върховенство на закона и европейска перспектива за Балканите срещу литий. В Сърбия няма независими институции или медии с национален обхват, няма място за критично гражданско общество. Това написа проф. Флориан Бийбър, директор на Центъра за история и политика на Югоизточна Европа в университета в Грац, в социалната мрежа "Х", цитиран от NOVA.

Today, the EU and Germany exchanged democracy, rule of law & EU perspective for the Balkans for lithium. There are no independent institutions or media with national reach, no space for critical civil society in Serbia. 1/3

Коментарът му идва, след като вчера беше подписан меморандум за разбирателство между ЕС и Сърбия за стратегическо партньорство за устойчиви суровини, вериги за производство на батерии и електрически превозни средства. Документът беше парафиран в Белград между Сърбия и ЕС в присъствието на сръбския президент Александър Вучич и германския канцлер Олаф Шолц.

Меморандумът беше подписан в двореца "Сърбия" от сръбския министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович и вицепрезидента на Европейската комисия Марош Шефчович. Подписано e и писмо за намерения за развитието на вериги за производство на батерии и електрически превозни средства в Република Сърбия.

"Масови протести спряха първия опит през 2021 година. Сега ЕС и Германия открито подкрепят проекта след изборни измами и влошаване на върховенството на закона", каза Бийбър.

Президентът на Сърбия Александър Вучич се подготвяше през 2022-ра да даде зелена светлина на концерна "Рио Тинто" за експлоатацията на най-голямото находище на литий в Европа, съобщи тогава "Файненшъл Таймс". Последваха масови протести и проектът беше замразен. Миналата седмица Конституционният съд на Сърбия отвори пътя пред проекта, коментира БНР.

Проф. Бийбър добави, че посланието ще бъде чуто в Западните Балкани: "Сделка, която служи на ЕС, е по-важна от ценностите. С такъв подход разширяването на ЕС е невъзможно", смята политологът.

Thus, there is no guarantee that the mining project will be up to Serbian (not to mention EU) standards. Massive protests stopped the first attempt in 2021. Now the EU and Germany are openly supporting project after election fraud & worsening of rule of law. 2/3