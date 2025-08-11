Продължава издирването на българина в Охридско езеро, съдействие оказват доброволци

П родължава издирването на изчезналия в Охридското езеро българин. Това съобщава NOVA , позовавайки се на свои източници от МВнР.

Полицията в Охрид: Объркахме се, все още не сме открили изчезналия българин

Информацията е на Генералното консулство в Битоля. Съдействие се оказва от Червения кръст, полицията и доброволци от България. Генералното консулство поддържа постоянен контакт с местните власти и следи развитието на случая.

Българин изчезна в Охридското езеро

Припомняме, че 52-годишният български гражданин е в неизвестност след гмуркане в събота. Сигналът за изчезването е получен в 13:15 часа местно време от Охридската полиция и Езерната полиция.