Свят

Продължава издирването на българина в Охридско езеро, съдействие оказват доброволци

Информацията е на Генералното консулство в Битоля

11 август 2025, 17:53
Продължава издирването на българина в Охридско езеро, съдействие оказват доброволци
Източник: iStock/Getty Images

П родължава издирването на изчезналия в Охридското езеро българин. Това съобщава NOVA, позовавайки се на свои източници от МВнР.

Полицията в Охрид: Объркахме се, все още не сме открили изчезналия българин

Информацията е на Генералното консулство в Битоля. Съдействие се оказва от Червения кръст, полицията и доброволци от България. Генералното консулство поддържа постоянен контакт с местните власти и следи развитието на случая. 

Българин изчезна в Охридското езеро

Припомняме, че 52-годишният български гражданин е в неизвестност след гмуркане в събота. Сигналът за изчезването е получен в 13:15 часа местно време от Охридската полиция и Езерната полиция.

Източник: NOVA    
Издирване Изчезнал българин Охридско езеро Гмуркане Полиция МВнР Червен кръст Доброволци Генерално консулство Инцидент
Последвайте ни

По темата

От

От "Пириогов" разкриха какво е състоянието на бебето, паднало от люлка

Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна

Оперен певец използва слуха си за разпознаване на броя на вражеските дронове в Украйна

Катастрофа затрудни пътя Добрич-Балчик, има двама пострадали

Катастрофа затрудни пътя Добрич-Балчик, има двама пострадали

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

Тръмп разполага войници от Националната гвардия във Вашингтон

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
След шест година на пазара: Audi RS6 Avant с рекордни поръчки

След шест година на пазара: Audi RS6 Avant с рекордни поръчки

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 2 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 2 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 2 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 2 дни

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

България Преди 1 час

Въведени са мерки за биосигурност и ограничения за движение на животните

БЧК откри кол център за консултации по социални и здравни въпроси

БЧК откри кол център за консултации по социални и здравни въпроси

България Преди 1 час

Номерът на кол центъра е 02 4928549

<p>Макрон: Този план&nbsp;е надвиснало бедствие</p>

Макрон: Израелският план за Газа е надвиснало бедствие

Свят Преди 2 часа

Израелският кабинет за сигурност одобри план за поемане на контрола над град Газа, с което разшири военните си операции

<p>Граждани от България пътуват до Виетнам без визи</p>

Виетнам отменя визовия режим за граждани от 12 държави, включително България

България Преди 2 часа

Безвизовият режим за престой във Виетнам е с цел туризъм до 45 дни

<p>Световни лидери реагираха&nbsp;на новината за убийството на журналисти в Газа</p>

ООН осъди убийството на петима палестински журналисти, извършено от Израел

Свят Преди 2 часа

Върховният комисариат обвинява Израел, че е нанесъл целенасочен удар по палатката, в която се намирали петима сътрудници на телевизия "Ал Джазира"

След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

След силното земетресение: Задържаха мъж за трагедията със срутената сграда в Турция

Свят Преди 3 часа

В разследващия екип са били включени строителен инженер, архитект и геофизик

Редки снимки от тайната сватба на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Редки снимки от тайната сватба на Джон Кенеди-младши и Каролин Бесет

Любопитно Преди 3 часа

Те бяха една от най-публично оповестяваните двойки в света, но пазеха сватбата си в тайна

"Уикипедия" загуби ключово дело във Великобритания

"Уикипедия" загуби ключово дело във Великобритания

Свят Преди 3 часа

Законът е критикуван, че потенциално ограничава свободата на словото

Полицията разкри манипулации на технически прегледи на автомобили в София

Полицията разкри манипулации на технически прегледи на автомобили в София

България Преди 3 часа

Към момента 51-годишният собственик на пункта е разпитан в качеството на свидетел

<p>Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин</p>

Reuters: Зеленски търси място на масата за преговори с Тръмп и Путин

Свят Преди 3 часа

Киев се опасява, че срещата може да се проведе без участието на Украйна и резултатите от нея биха могли да застрашат националните интереси на страната

<p>Adidas и дизайнерът Уили Чавария се извиниха на Мексико</p>

Скандал за плагиатство: Adidas и дизайнерът Уили Чавария се извиниха на Мексико

Свят Преди 3 часа

Adidas вече е установил контакт с представители на Оахака, за да обсъдят „компенсиране на хората, чиито идеи са били присвоени“

<p>Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев</p>

Германия: Да не се сключва мирно споразумение на срещата Тръмп - Путин без съгласието на Киев

Свят Преди 3 часа

Разговорите между двамата лидери "може да имат много, много важно значение за по-нататъшния ход на тази ужасна война"

Пиян пилот се съблече гол в хотел преди полет за Лондон

Пиян пилот се съблече гол в хотел преди полет за Лондон

Свят Преди 3 часа

Той започнал да пие в бар, като сесията продължила до ранните часове на 5 август

.

Историческо! DJ-и от Tomorrowland с участие пред портите на Царевец, организирано от Saké

Любопитно Преди 3 часа

На 7-ми септември предстои най-отличаващото се събитие от всички останали

<p>Засушаването удари Тетевен, ето кога ще има вода</p>

Тетевен въведе режим на водата заради засушаване

България Преди 3 часа

Режимът е въведен на основание заповед на кмета на Община Тетевен

9-годишно дете пострада при падане от тротинетка в Сливенско

9-годишно дете пострада при падане от тротинетка в Сливенско

България Преди 3 часа

Детето е откарано е за лечение в болнично заведение в Сливен

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които само собствениците на Лабрадори ще разберат

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

Вижте имението на Анджелина Джоли, което тя ще продаде за 24 млн. долара (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: Ето какво е състоянието на Фил Колинс

Edna.bg

Новата тръпка на Ламин Ямал го подкрепи от трибуните

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември срещу Берое - съставите

Gong.bg

Катастрофа с трима пострадали на пътя Бургас-Елхово

Nova.bg

Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа

Nova.bg