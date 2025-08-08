Тъжна развръзка - откриха мъртъв 18-годишния младеж, изчезнал в морето край Аркутино

О ткрито е тялото на 18-годишния младеж от Сливен, който изчезна в морето край плаж Аркутино вчера следобед. Момчето е било завлечено от морско течение, докато се е къпало в неохраняема зона заедно с приятелката си, съобщиха от бургаската полиция. Тялото е било забелязано навътре в залива от граждани.

С помощта на спасители от охраняемата зона на плажа тялото е било извадено от водата с джет. В момента се извършва оглед, като тялото ще бъде транспортирано за аутопсия в Бургас.

Областната дирекция на МВР отправя призив към летовниците за повишено внимание при къпане в морето, особено през август, когато вълнението и наличието на мъртви течения често създават животозастрашаващи условия. От дирекцията припомнят, че плажната сигнализация е ясно обозначена и червеният флаг означава "висока опасност". Пренебрегването на флаговата система и инструкциите на спасителите може да доведе до фатални инциденти.