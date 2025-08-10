Свят

Полицията в Охрид: Объркахме се, все още не сме открили изчезналия българин

По-рано македонските власти обявиха, че е открито тялото на 52-годишен мъж

Обновена преди 27 минути / 10 август 2025, 10:29
Полицията в Охрид: Объркахме се, все още не сме открили изчезналия българин
Източник: iStock photos/Getty images

В се още не е открит изчезналият българин в Охридското езеро, стана ясно от изявление на Охридската полиция.

Местният орган първо обяви, че е намерено тялото на починал човек, това на 52-годишния българин.

Днес по обяд обаче говорителят на районното МВР Стефан Димовски заяви, че информацията не е точна и търсенето продължава.

Българин изчезна в Охридското езеро

52-годишния българин изчезна на 9 август, докато се е гмуркал на дълбочина 89 метра, край село Търпейца.

Инцидентът е станал около 14:15 ч. българско време.

Екипи на полицията, Червения кръст и водолази са ангажирани да го намерят.

„Все още се води като изчезнал. През деня ще бъдат предприети определени дейности с цел намирането му“, заяви Димовски. 

Източник: БГНЕС    
