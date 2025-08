Прилеп влетя в устата на жена, тя получи шокираща сметка

Ж ена преживя ужасяваща среща с прилеп, който влетя в устата ѝ по време на посещение в Националната зона за отдих Глен Каньон в Аризона миналия август.

33-годишната Ерика Кан, биомедицински инженер, забеляза няколко прилепа да летят около нея, докато снимаше нощното небе, но не обърна голямо внимание, докато един от тях не се приближи твърде близо и се озова в капан между камерата ѝ и лицето ѝ.

Когато тя изкрещя от ужас, прилепа попадна в устата ѝ за няколко секунди. Баща ѝ, лекар, който пътуваше с нея, веднага настоя тя да започване на курс противобясна терапия, въпреки че не беше сигурен дали действително е била ухапана.

Тя бързо закупи здравна застраховка онлайн и потегли към болница във Флагстаф, за да инициира лечението – с представата, че планът ще покрие двуседмичния курс ваксини срещу бяс, прилаган в клиники в Аризона, Масачузетс и Колорадо, съобщи KFF.

Най-голямото ѝ изумление дойде, когато получи сметка, показваща дълг от 20 749 долара, разпределен между четири различни места за лечение. Сумата покриваше четири дози ваксина срещу бяс и три инжекции имуноглобулин за усилване на антителата срещу вируса — който е фатален при липса на лечение.

Тя не осъзна, че застрахователният план, закупен ден преди началото на терапията, изисква 30-дневен период на изчакване преди активиране на покритието, както беше посочено в изпратено ѝ по пощата писмо с обяснение на ползите.

„Мислех, че това е грешка“, призна тя на изхода. „Предполагам, че бях наивна.“

Кан е съкратена от компанията си месец преди да отиде на почивка.

Кан споделя пред изданието, че вече е намерила нова работа с покритие на здравна застраховка. Тя успяла да договори частично намаление на сметките, но все още дължи над 19 000 долара от лечението и възнамерява да продължи да обжалва.

Въпреки неприятната и скъпата си среща с дивата природа, Кан заяви, че това не е засенчило любовта ѝ към природата.

„Сега знам какъв е вкусът на прилепите. Това е земен, сладък вкус“, пошегува се тя пред изданието. „Историята е доста забавна — ако не броим ужасяващата медицинска сметка, която дойде с нея.“

Според Центровете за контрол и превенция на болестите в САЩ годишно се регистрират около 4000 случая на бяс при животни, като по-малко от 10 души губят живота си от вируса.

Повече от 90% от случаите се свързват с животни като скунксове, миещи мечки, лисици и прилепи. Прилепите са носителите на най-голям дял от регистрираните случаи на бяс при животните – около 33%.