Отиде си актрисата Лони Андерсън

Л они Андерсън, която играеше ролята на русата рецепционистка в телевизионния сериал „WKRP in Cincinnati” в края на 70-те и началото на 80-те години, почина на 3 август в Лос Анджелис. Тя беше на 79 години.

Смъртта ѝ в болница, само няколко дни преди 80-ия ѝ рожден ден, беше потвърдена от Шерил Дж. Каган, нейната публицистка, която посочи като причина продължително заболяване, без да дава подробности.

Loni Anderson, ‘WKRP in Cincinnati’ star, ex-wife to Burt Reynolds, dead at 79 https://t.co/jXcQwU7WkO pic.twitter.com/8Bxvhz9OGY