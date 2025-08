Президентът на Иран е на визита в Пакистан

И ранският президент Масуд Пезешкиан замина днес на двудневно посещение в Пакистан, по покана на пакистанския премиер Шахбаз Шариф, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

С него за Пакистан отпътува делегация от високопоставени ирански дейци в сферата на политиката и икономиката.

По време на визитата си Пезешкиан ще се срещне с пакистански бизнесмени и с високопоставени представители на властите, каза иранският посланик в Пакистан Реза Амири Могадам.

🇮🇷🇵🇰 Iranian President Masoud Pezeshkian is arriving in Islamabad today for a two-day official visit to Pakistan.



🤝 The visit aims to strengthen bilateral ties and regional cooperation.



🗓️ Announced by Pakistan’s Foreign Office on Friday.#Iran #Pakistan #Diplomacy… pic.twitter.com/KBb8yktoYK