Флиртаджията Тръмп използва Джил Байдън за реклама на парфюми

Н овоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп използва интимен момент между него и сегашната първа дама Джил Байдън по време на откриването на парижката катедрала Нотр Дам, за да рекламира парфюмите си, съобщава „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Снимки показват Джил Байдън, която нежно се усмихва на Тръмп

по време на кратък разговор между двамата. Кадрите превзеха социалните мрежи и предизвикаха фурор сред потребителите.

78-годишният Доналд Тръмп реши да извлече изгода от коментарите в социалните мрежи, намеквайки, че госпожа Байдън е привлечена от него и рекламира парфюмите си. Той публикува снимка на сияещата Джил и написа:

„Аромат, на който враговете ти не могат да устоят“,

включвайки марката си парюми „Fight Fight Fight“.

Here are my new Trump Perfumes & Colognes! I call them Fight, Fight, Fight, because they represent us WINNING. Great Christmas gifts for the family. Go to https://t.co/8O1nm58fxA. Merry Christmas, and Happy New Year!



Donald Trump Truth Social 01:11 PM EST 12/08/24… pic.twitter.com/JYamMQeHYr