„Пресата напълно полудя“: Секс скандалът от 60-те, който разтърси британската политика

А ферата „Профумо“ доведе до оставката на министър от британското правителство на 5 юни 1963 г. Двайсет години по-късно Кристин Кийлър проговори пред ВВС (Би Би Си) за ролята си в тази експлозивна история на секс, лъжи и параноя от ерата на Студената война.

„В продължение на 20 години мисля, че бях просто изрезка от вестник — никога не съм имала възможност да кажа своята истина“, сподели Кийлър пред Сю Лоули в предаването Nationwide на Би Би Си през 1983 г. Тя си спомня скандала, който не просто я превръща в знаменитост, но и преобръща живота ѝ: аферата „Профумо“.

