Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа от НАТО

21 октомври 2025, 13:28
Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“
Източник: БТА

М инистър-председателят Росен Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“, която ще се проведе в сряда, 22 октомври, в Лондон.

Единадесетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на ЕС и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с

укрепване на сигурността чрез подкрепа на уязвимите съюзници от НАТО, справяне с общата заплаха от незаконната миграция, както и насърчаване на икономическия растеж чрез засилено регионално сътрудничество.

Берлинският процес е международна платформа, създадена през 2014 г., която обединява правителствата на шестте държави от Западните Балкани, заедно с други европейски партньори.

Целта му е да засили регионалното сътрудничество, да подпомогне икономическото развитие и да ускори усилията на Западните Балкани по пътя им за присъединяване към ЕС.

Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и държавите: Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.

Източник: МС    
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

