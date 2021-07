10 г. след атентатите на Брайвик Норвегия се обединява срещу омразата

Т очно 10 години след атентатите, извършени от десния екстремист Андерш Беринг Брайвик, Норвегия днес изрази решимост да се обедини срещу омразата, отнела 77 живота на 22 юли 2011 г., предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Не можем да оставим омразата без отговор",

заяви премиерът Ерна Сулберг по време на първото възпоменателно събитие близо до сградата на правителството в Осло.

Именно там Брайвик детонира мощна 950-килограмова бомба преди десет години, убивайки осем души. Преоблечен като полицай, екстремистът тогава откри огън по лагер на Работническата младеж на остров Ютьоя, убивайки още 69 души. Повечето от тях бяха тийнейджъри.

