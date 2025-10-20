Ужасяващ инцидент с товарен самолет в Хонконг, двама са загинали (ВИДЕО/СНИМКИ)

К арго самолет се отклони от пистата при кацане в Хонконг, удари патрулен автомобил на охраната и след това се плъзна в морето, при което двама мъже в автомобила загинаха, съобщиха властите.

Официални лица съобщиха, че разследването ще се съсредоточи върху причините, довели до излизането на самолета „Боинг“ от пистата на международното летище в Хонконг - едно от най-натоварените в света за товарни полети.

New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025

Повреденият корпус на самолета остана частично потопен в морската вода, граничеща с летището, като аварираното спасително съоръжение беше разгърнато след един от най-сериозните инциденти от откриването на хъба през 1998 г.

Стивън Ю, изпълнителен директор на управлението на летището в Хонконг, заяви, че карго самолетът от Дубай „се отклони от северната писта при кацане, проби оградата и се вряза в морето“ около 4:00 ч. местно време (20:00 GMT в неделя).

Патрулният автомобил не е бил на самата писта по време на инцидента. „Самолетът е напуснал пистата, ударил е патрулния автомобил, който се е намирал извън оградата, и го е изтласкал във водата“, уточни Стивън Ю.

This is a hull loss for AirACT B747-481BDSF registration number TC-ACF flight #EK9788 at Hong Kong Airport. It will be salvaged for spares. https://t.co/MREZVTBvQj pic.twitter.com/3OiCUdGaqQ — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) October 20, 2025

Мъж на 30 години, намиращ се в автомобила, е бил обявен за мъртъв на място, а друг, на 41 години, е починал след транспортиране в болница.

Двамата са били извадени от потъналия автомобил от водолази на около пет метра от брега.

Авиокомпания Emirates съобщи, че екипажът на самолета е в безопасност и на борда не е имало товар. Компанията добави, че въпросният самолет е бил временно отдаден под краткосрочен „wet lease“ на турската авиокомпания Act Airlines, която е управлявала полета.

Ю подчерта, че „метеорологичните и пистови условия са били безопасни и напълно съответстващи на изискванията за експлоатация“ в момента на инцидента.

Представената от властите схема показва как самолетът рязко завива наляво по средата на пистата.

Самолетът не е изпратил сигнал за бедствие и не е отговорил на радиовръзката с контролната кула, добавиха официалните лица.

Северната писта на летището беше временно затворена в понеделник, докато останалите две писти продължиха да функционират. Според Ю, инцидентът не се очаква да окаже влияние върху полетните операции.

Говорител на Бюрото за транспорт и логистика изрази дълбока загриженост относно инцидента и заяви, че Агенцията за разследване на въздушни произшествия ще „проведе активно разследване на причините за катастрофата“.

BREAKING: 🚨 Boeing Cargo plane slips off the runway, slams ground vehicle and FLIPS INTO THE WATER at Hong Kong International Airport.



INJURIES REPORTED.



AirACT cargo jet from Dubai, EK9788, veered off the north runway and plunges into the sea at 3:52am this morning. pic.twitter.com/hCp07Tmosf — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 19, 2025

Полицията също така не изключва възможността да започне наказателно разследване.

Според медийни съобщения, на място са били изпратени хеликоптери от Правителствената летателна служба и кораби на Пожарната служба.

Хонконг започна експлоатацията на третата си писта през ноември миналата година. Летището на града е сред най-натоварените в света, а проектът за разширение, на стойност 142 милиарда хонконгски долара (около 18 милиарда щатски), продължил осем години, има за цел да запази конкурентоспособността на летището като ключов авиационен център.