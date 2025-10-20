Ужасяващ инцидент с товарен самолет в Хонконг, двама са загинали (ВИДЕО/СНИМКИ)

К арго самолет се отклони от пистата при кацане в Хонконг, удари патрулен автомобил на охраната и след това се плъзна в морето, при което двама мъже в автомобила загинаха, съобщиха властите.
Официални лица съобщиха, че разследването ще се съсредоточи върху причините, довели до излизането на самолета „Боинг“ от пистата на международното летище в Хонконг - едно от най-натоварените в света за товарни полети.
New footage of the Air ACT 747 that ran off the runway at Hong Kong International Airport this morning. pic.twitter.com/3tHlBwruwu— OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 20, 2025
Повреденият корпус на самолета остана частично потопен в морската вода, граничеща с летището, като аварираното спасително съоръжение беше разгърнато след един от най-сериозните инциденти от откриването на хъба през 1998 г.
Стивън Ю, изпълнителен директор на управлението на летището в Хонконг, заяви, че карго самолетът от Дубай „се отклони от северната писта при кацане, проби оградата и се вряза в морето“ около 4:00 ч. местно време (20:00 GMT в неделя).
Патрулният автомобил не е бил на самата писта по време на инцидента. „Самолетът е напуснал пистата, ударил е патрулния автомобил, който се е намирал извън оградата, и го е изтласкал във водата“, уточни Стивън Ю.
This is a hull loss for AirACT B747-481BDSF registration number TC-ACF flight #EK9788 at Hong Kong Airport. It will be salvaged for spares. https://t.co/MREZVTBvQj pic.twitter.com/3OiCUdGaqQ— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) October 20, 2025
Мъж на 30 години, намиращ се в автомобила, е бил обявен за мъртъв на място, а друг, на 41 години, е починал след транспортиране в болница.
Двамата са били извадени от потъналия автомобил от водолази на около пет метра от брега.
Авиокомпания Emirates съобщи, че екипажът на самолета е в безопасност и на борда не е имало товар. Компанията добави, че въпросният самолет е бил временно отдаден под краткосрочен „wet lease“ на турската авиокомпания Act Airlines, която е управлявала полета.
Ю подчерта, че „метеорологичните и пистови условия са били безопасни и напълно съответстващи на изискванията за експлоатация“ в момента на инцидента.
Представената от властите схема показва как самолетът рязко завива наляво по средата на пистата.
Самолетът не е изпратил сигнал за бедствие и не е отговорил на радиовръзката с контролната кула, добавиха официалните лица.
Северната писта на летището беше временно затворена в понеделник, докато останалите две писти продължиха да функционират. Според Ю, инцидентът не се очаква да окаже влияние върху полетните операции.
Говорител на Бюрото за транспорт и логистика изрази дълбока загриженост относно инцидента и заяви, че Агенцията за разследване на въздушни произшествия ще „проведе активно разследване на причините за катастрофата“.
BREAKING: 🚨 Boeing Cargo plane slips off the runway, slams ground vehicle and FLIPS INTO THE WATER at Hong Kong International Airport.— E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 19, 2025
INJURIES REPORTED.
AirACT cargo jet from Dubai, EK9788, veered off the north runway and plunges into the sea at 3:52am this morning. pic.twitter.com/hCp07Tmosf
Полицията също така не изключва възможността да започне наказателно разследване.
Според медийни съобщения, на място са били изпратени хеликоптери от Правителствената летателна служба и кораби на Пожарната служба.
Хонконг започна експлоатацията на третата си писта през ноември миналата година. Летището на града е сред най-натоварените в света, а проектът за разширение, на стойност 142 милиарда хонконгски долара (около 18 милиарда щатски), продължил осем години, има за цел да запази конкурентоспособността на летището като ключов авиационен център.