Пожар изпепели главната сцена на фестивала Tomorrowland в Белгия

Г лавната сцена на популярния електронен фестивал Tomorrowland, провеждан край Антверпен, беше напълно унищожена от пожар в сряда, само ден преди хиляди фенове на електронната музика да пристигнат за събитието.

За щастие няма пострадали. Фестивалът ще се проведе по план през следващите два уикенда.

BREAKING: A fire has broken out on the @tomorrowland mainstage, one day ahead of the festival. pic.twitter.com/kXXYgYnmI9